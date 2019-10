Nemeckí študenti bojujúci proti klimatickým zmenám zverejnili svoje požiadavky

BERLÍN 9. apríla (WebNoviny.sk) - Nemeckí študenti stredných a vysokých škôl, ktorí v rámci celoeurópskeho študentského hnutia demonštrujú každý piatok v uliciach nemeckých miest, aby prinútili dospelých postaviť sa čelom k problému klimatických zmien, zverejnili v pondelok svoje požiadavky.

Prevádzka uhoľných elektrární

Ide o sedembodový plán, v ktorom žiadajú zaviesť prísnejšie opatrenia proti emisiám skleníkových plynov do atmosféry, spôsobujúcim globálne otepľovanie. Študenti okrem iného požadujú, aby štvrtinu nemeckých uhoľných elektrární zatvorili už v tomto roku a všetky ostatné do roku 2030.

Nemecká vláda sa pritom nedávno zaviazala k oveľa menej ambicióznemu plánu, v rámci ktorého by mali byť uhoľné elektrárne v prevádzke až do roku 2038.

Energia z obnoviteľných zdrojov

Študenti ďalej požadujú napríklad to, aby najneskôr od roku 2035 pochádzala všetka energia vyrobená v Nemecku už len z obnoviteľných zdrojov, a tiež to, aby do roku 2035 klesli emisie skleníkových plynov na nulu.

Študenti žiadajú tiež zastavenie štátnych dotácií do fosílnych palív, ktoré v súčasnosti dosahujú výšku niekoľkých miliárd eur ročne.

Nemecká vláda sa zatiaľ k požiadavkám aktivistov nevyjadrila.

