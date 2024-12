Nemec podľa odborníka odohrá väčšinu budúcej sezóny NHL, označil ho ako mladý ofenzívny motor

24.8.2023 (SITA.sk) - Aj keď zatiaľ nie známe, či slovenský hokejový obranca Šimon Nemec zažije v ročníku 2023/2024 premiéru v zámorskej NHL, odborník Joseph Stanislau z portálu Pucks and Pitchforks si to myslí.

Hrozba na bránku

Devätnásťročný rodák z Liptovského Mikuláša podľa neho odohrá väčšinu ročníka v prvom tíme New Jersey Devils a bude mať priemer viac ako pol bodu na zápas.

„Očakávam, že odohrá 61 zápasov. Začne v Utice a posunie sa do NHL pri prvej príležitosti. Pri nabitej obrane Devils bude pod tlakom, aby hneď dominoval. Tím dlho nemal k dispozícii hráča ako Nemec, ktorý je mladý ofenzívny motor na modrej čiare a môže riadiť druhú presilovkovú formáciu. Nemec bude zostávať na ľade aj po vystriedaní druhého obrancu z páru, ako útočná hrozba bude strieľať na bránku, unavovať súperov a nútiť ich zostať v pozore," myslí si Stanislau, ktorý predpovedá Nemcovi zisk 8 gólov a 24 asistencií v drese „diablov".

Nové rekordy

Šimon Nemec ako dvojka vlaňajšieho draftu nováčikov do NHL nazbieral v drese tímu Utica Comets spolu 34 bodov (12+22) v 65 zápasoch AHL.

V počte gólov aj bodov stanovil nové rekordy súťaže pre obrancu do 19 rokov, v produktivite o jeden bod prekonal predošlé historické maximum Davea Maloneyho zo sezóny 1974/1975.

Zvolili ho do All-Star tímu nováčikov a od svojho klubu dostal Cenu Iana Andersona za najväčšie zlepšenie počas súťažného ročníka.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Nedeľu 22. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Nedeľu 22. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Pred vami sa črtá spoločenské podujatie. Nemali by ste ho absolvovať sami, mohlo by sa to dotknúť vášho partnera. Rozhovorom s právnikom sa vyhnite

Býk 21.4. - 21.5.

Váš pokus dosiahnuť lepšiu pozíciu stroskotá. Obetavo priložíte ruky k dielu a získate sympatie, ktoré by ste mohli v budúcnosti využiť.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Očakávate priveľa za to, málo, čo dávate okoliu. Preto sa nečudujte, že týždeň je plný prekvapení, ktoré vám nedovolia ani sa nadýchnuť.

Rak 22.6. - 22.7.

Záležitosti tvojho srdca, ktoré sa zdali doteraz pomýlené sa začínajú prejavovať opäť ako reálne. Treba sa len viac angažovať a vyliezť zo svojej ulity.













Všetky Horoskopy Nedeľu 22. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu