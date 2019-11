Nemci sú voči žiadateľom o azyl čoraz nepriateľskejší, predsudky voči homosexuálom sú na ústupe

BERLÍN 25. apríla (WebNoviny.sk) - Nemci sú čoraz nepriateľskejšie naladení voči žiadateľom o azyl, zatiaľ čo predsudky voči iným menšinám, napríklad bezdomovcom či homosexuálom, sú na ústupe.

Vyplýva to z prieskumu, ktorý vo štvrtok zverejnila nadácia Friedrich-Ebert-Stiftung so sídlom v Bonne. Podľa jej údajov sa o žiadateľoch o azyl negatívne vyjadrilo 54,1 percenta respondentov. V roku 2016 to bolo pre porovnanie 49,5 percenta opýtaných a dva roky skôr 44 percent respondentov.

Nemecko zaznamenalo v roku 2016 veľký nárast počtu prichádzajúcich migrantov, pričom v tom roku ich požiadalo o azyl takmer 746-tisíc. Tieto čísla sa odvtedy opäť znížili a v minulom roku sa o azyl uchádzalo už len 186-tisíc osôb. Reprezentatívny telefonický prieskum uskutočnila nadácia medzi septembrom a februárom na vzorke 1 890 respondentov.

Štúdia tiež prvý raz skúmala, ako Nemci vnímajú konšpiračné teórie. Podľa jej výsledkov 46 percent opýtaných verí, že politické rozhodnutia ovplyvňujú tajné organizácie.





