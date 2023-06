Nemám na zaplatenie účtov za elektrinu a plyn. Ako to riešiť?

Domácnosti alebo podnikatelia, ktorí majú pre pandémiu koronavírusu problémy s platením účtov za elektrinu či plyn, by sa mali obrátiť na svojho dodávateľa energií. Ako informuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), so svojím dodávateľom by si odberatelia mali dohodnúť splátkový kalendár.

„V tomto smere verejne vyzývame regulované subjekty, aby mali k dispozícii vyškolený personál, ktorý sa bude snažiť každý jednotlivý prípad ústretovo riešiť vo forme praktických platobných plánov na pomoc zákazníkom v domácnostiach. Akákoľvek dohoda o splátkach by mala brať do úvahy všetky skutočnosti a okolnosti týkajúce sa zákazníka,“ uviedol regulačný úrad.

„Odberatelia majú možnosť nahlásiť stav ich zariadenia telefonicky, priamo na stránke distribútora alebo prostredníctvom elektronickej aplikácie, ktorú nájdu na stránkach konkrétnej distribučnej spoločnosti, pod ktorú patria aj s presným postupom,“ konštatoval regulátor.

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

