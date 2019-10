Nelekárskym zdravotným pracovníkom majú porásť mzdy, Cigániková sa obáva nedostatku financií

BRATISLAVA 7. októbra (WebNoviny.sk) - Mzdy nelekárskych zdravotníckych pracovníkov by sa mali od nového roka zvýšiť. Ako v nedeľu v diskusnej relácii V politike televízie TA3 povedala ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nom. Smer-SD), minimálne by si zdravotnícki pracovníci mali polepšiť od 60 do 90 eur a maximálne môže ísť až o 300 eur.

"Druhá vec je tá, že či si myslím, že tu za tieto peniaze budú robiť. Nie sú to až tak nízke peniaze, myslím, že 130 alebo 150 euro v čistom keď mi pribudne na výplatnej páske nie je tak málo," povedala ministerka.

Kalavská si podľa vlastných slov uvedomuje aj konkurenciu v rámci pracovného trhu, keď zdravotnícki zamestnanci odchádzajú pracovať do iných odvetví, to sa však týka aj iných oblastí a nedostatok zdravotníckeho personálu je problémom v celej Európe.

"Nežijeme na Marse, všetci majú takéto isté problémy," skonštatovala. Podľa ministerky rokuje rezort s ministerstvom financií, pričom od roku 2020 by sa mzdy zdravotníckych pracovníkov mali taktiež zvýšiť.

Nezostávajú prostriedky na investície či údržbu

Podľa opozičnej poslankyne Jany Cigánikovej (SaS) však "platový automat" spôsobí demotiváciu zamestnancov aby boli lepší. "Dostane rovnako aj ten menej snaživejší aj ten snaživejší," povedala s tým, že snaživejší v konečnom dôsledku "spomalia alebo odídu". Ďalším dôsledkom podľa nej môže byť ohrozenie rozvoja nemocnice.

"Už teraz je z výdavkov štátnych nemocníc nejakých 90% alebo 85% sú výdavky na platy," skonštatovala s tým, že takto nezostávajú prostriedky na investície, odmeny pre šikovnejších alebo údržbu. "A najvážnejší je pokles tlaku na skutočné riešenia," povedala. Problém by sa podľa Cigánikovej vyriešil dodržiavaním pravidiel a zavedením povinností pre zdravotné poisťovne, ktoré majú pacientovi zabezpečiť určitý štandard.

Odchod riaditeľa VšZP Kočana

Témou diskusie bolo aj odstúpenie doterajšieho riaditeľa Všeobecnej zdravotnej poisťovne Miroslava Kočana. Kalavská zdôraznila, že si Kočana vysoko váži, keďže dostal VšZP z ozdravného plánu do "dobrých čísel". "On ma porosil o to, aby som neuvádzala dôvody jeho odchodu," uviedla Kalavská s tým, že kedykoľvek by chcel pracovať pre rezort zdravotníctva, bude mu to umožnené.

Cigániková v tejto súvislosti uviedla, že sa dlhodobo šepkalo, že Kočan "má byť odídený", že sú tlaky, že má byť vymenený. Zdôraznila, že dúfa, že išlo o rozhodnutie samotného Kočana "Ak by boli šumy pravdivé tak by to znamenalo, že pani ministerka neustála tlak a znamená to, že musí poslúchať," uviedla Cigániková.

Pokiaľ ide o novú šéfku poisťovne Ľubicu Hlinkovú, podľa Kalavskej je to odborníčka ktorá poisťovňu pozná. Cigániková dodala, že by bolo dobré, aby Hlinková absolvovala vypočutie v parlamentnom zdravotníckom výbore.

