Nelegálne nadobudnutý majetok by sa mal podľa Remišovej vysoko zdaňovať, zákon prijatý vládou Fica je nefunkčný

25.5.2023 (SITA.sk) - V súčasnosti platný zákon o preukazovaní pôvodu majetku je potrebné zefektívniť tak, že nelegálne nadobudnutý majetok bude štát zdaňovať.

Ako ďalej na tlačovej besede povedala poslankyňa a šéfka strany Za ľudí Veronika Remišová, za týmto účelom predkladajú spolu s poslancom Milanom Vetrákom (OĽaNO) do parlamentu zákon, na základe ktorého bude možné zdaňovať príjmy z nelegálnej činnosti, korupcie alebo prania špinavých peňazí.

Zákon o preukazovaní pôvodu majetku

Súčasný zákon o preukazovaní pôvodu majetku prijatý ešte vládou Roberta Fica je podľa Remišovej absolútne nefunkčný a na jeho základe prepadlo štátu celkovo nula eur. Nevykonateľný zákon bol pritom podľa nej prijatý náročky.

„My teraz predkladáme zákon, ktorý sa venuje problematike zdaňovania nelegálnych príjmov," povedala Remišová, V praxi to podľa nej znamená, že ak niekto nadobudol majetok nelegálne a nevie preukázať jeho pôvod, bude predmetný majetok zdanený v sadzbe od 60 do 80 percent.

„Pri postihovaní nelegálnej alebo trestnej činnosti a špeciálne korupcie pokladáme funkčné mechanizmy pri prepadnutí majetku a zdaňovaní nelegálnych príjmov za mimoriadne dôležité," skonštatovala Remišová.

Dva spôsoby

Podľa Vetráka sa problematika nelegálne nadobudnutého majetku dá riešiť dvomi spôsobmi. V prvom prípade prostredníctvom orgánov činných v trestnom konaní tak, ako to bolo na Slovensku doteraz. Tento spôsob však podľa neho zjavne nefunguje.

„Alebo skúsime ísť inou cestou a pôjdete cez daňové úrady. To sa snažíme práve teraz zaviesť," povedal Vetrák s tým, že daňové úrady majú zavedené takzvané obrátené dôkazné bremeno.

„V praxi by to fungovalo spôsobom, že pokiaľ dostane daňový úrad podnet, nemôže byť samozrejme anonymný, alebo pokiaľ z vlastnej činnosti úrad zistí, že je tam nezrovnalosť medzi tým, čo daňový subjekt priznal a čo sa zjavne ukazuje ako prírastok jeho majetku alebo príjmov a tento rozdiel je väčší ako 133-tisíc eur, tak spustí akciu," vysvetlil Vetrák.

Súpis majetku

Podľa neho bude v prípade, že rozdiel nebude vedieť vysvetliť, subjekt požiadaný o vypracovanie súpisu majetku, respektíve majetkového priznania. „Na základe tohto súpisu prebehne dokazovanie, kde daňový úrad zistí, ako je to naozaj," povedal poslanec.

„Plus dodanenie, čiže takmer 100 percentné zdanenie," skonštatoval poslanec. Zároveň doplnil, že súpis majetku bude daňový úrad požadovať aj vtedy, keď sa vyskytnú neobvyklé obchodné operácie. Vetrák dodal, že do návrhu zákona by mohol byť zaradený aj trestný čin podvodu pri súpise majetku.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Vtáčia hodinka odštartuje druhý januárový víkend, podľa ornitológov sa do sčítania môže zapojiť každý

Vtáčia hodinka štartuje 10. januára, do sčítania vtáctva sa môže zapojiť každý. Informovala o tom Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife Slovensko, ktorá verejnosť pozýva na druhý ročník Vtáčej hodinky. Od 10. do 12. januára 2025 sa tak verejnosť môže zapojiť do sčítania vtáctva na zimných kŕmidlách a prispieť tak k vedeckému výskumu aj bez predchádzajúcej skúsenosti.

Zaznamenali prítomnosť vzácnych druhov

Ako spoločnosť vysvetlila, Vtáčia hodinka je program občianskej vedy, ktorý sleduje, aké druhy vtákov prilietajú k ľuďom na kŕmidlá počas zimy. Údaje získané z tohto projektu pomáhajú ornitológom lepšie pochopiť správanie a výskyt vtákov na Slovensku. V minulom ročníku zaznamenali prítomnosť vzácnych chochláčov severských, aj papagája.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne vysvetľuje, ako sa do Vtáčej hodinky zapojiť. Stačí si v priebehu víkendu od 10. do 12. januára vybrať hodinu, počas ktorej budia ľudia sledovať svoje kŕmidlo a zaznamenávať, aké druhy vtákov prilietajú a koľko jedincov z každého druhu priletelo naraz. Výsledky sa zapisujú do online formulára na webovej stránke vtaciahodinka.sk.

„S príchodom zimy je pre vtáky čoraz ťažšie nájsť v prírode potravu. Koniec koncov to je práve dôvod, prečo na jeseň migrujúce druhy z nášho územia odlietajú na juh. Tie, čo tu zostanú, to nemajú ľahké. Hmyz ako dôležitá zložka potravy je úplne nedostupný, so semenami je to tiež ťažšie,“ vysvetlila spoločnosť.

Prikrmovanie vie naozaj pomôcť

Koordinátorka Vtáčej hodinky Zuzana Paulo Lackovičová doplnila, že dni sa skracujú a ich svetelná časť, počas ktorej vtáky hľadajú potravu, je tak oveľa kratšia v porovnaní s letným obdobím.

„Musia si preto vytvárať väčšie tukové zásoby. Prikrmovanie ľuďmi nie je pre vtáky na prežitie nutnosťou, no v miestach, kde chýba prirodzená potrava, ako napríklad v zastavaných územiach miest a obcí môže naozaj miestnym populáciám vtákov pomôcť. Okrem toho je prikrmovanie nápomocné najmä počas dní s mrazmi, poľadovicou či vysokou snehovou pokrývkou, keď sa potrava skrýva pod snehom a ľadom,“ doplnila Lackovičová. Odmenou za pomoc operencom je podľa nej radosť z ich pozorovania.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne zdôrazňuje, že zimné prikrmovanie vtákov má zmysel, ak sa robí správne. Je nielen zdrojom potravy, ale aj dôležitých informácií.

Najpočetnejšími sú sýkorky a vrabce

„Sledovanie vtákov na kŕmidlách nám môže priniesť dôležité údaje o tom, aké druhy prilietajú k ľudským kŕmidlám, a čo ich správanie a výskyt ovplyvňuje. Môže nám pomôcť odhaliť prítomnosť zimných návštevníkov zo severu alebo naopak druhy, pre ktoré nie je bežné, že na zimu u nás zostávajú,“ uviedla Lackovičová s tým, že takéto údaje získava SOS/BirdLife Slovensko práve pomocou programu Vtáčia hodinka. Koordinátorka ďalej priblížila, že medzi najpočetnejšie druhy patrili v januári 2024 sýkorka veľká, vrabec domový a vrabec poľný.

„Ešte dôležitejšie je však porovnávanie medziročných rozdielov a následne zisťovanie trendov. Preto aj túto zimu pozývame ľudí, aby sčítavali s nami. Vtáčia hodinka funguje na princípe občianskej vedy, a preto čím viac údajov z rôznych lokalít získame, tým lepšie budeme vedieť zhodnotiť zmeny v správaní a zložení vtákov naprieč rokmi,“ dodala Lackovičová.

Spoločnosť súčasne informovala, že ľudia, ktorí sa zapoja do sčítania, majú možnosť vyhrať aj tematické ceny.