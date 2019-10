Nechápem, o čo v tej súťaži ide, kritizuje Lewandowski Ligu národov

VARŠAVA 16. októbra (WebNoviny.sk) - Prezident Poľského futbalového zväzu (PZPN) Zbigniew Boniek nevylúčil, že Európska futbalová únia (UEFA) dodatočne pristúpi k zmenám vo formáte Ligy národov.

Z najvyššej A-divízie už v predstihu "spadli" Poliaci a Islanďania.

Zostup do "béčka" hrozí aj 4-násobným majstrom sveta Nemcom a finalistom MS 2018 Chorvátom, čo by pre ich národné zväzy znamenalo veľké finančné straty aj odliv sponzorov.

"Pri vzniku súťaže sme si mysleli, že to bude vyzerať inak, než ukázala doterajšia prax. Môže dôjsť k takej senzácii, že zostúpi Nemecko alebo druhý tím sveta Chorvátsko. Keď si tiež uvedomíme, že sa tieto tímy v ďalšej edícii stretnú s tímami, ktoré postúpia z C-divízie, vznikne veľký nepomer. Myslím si, že UEFA bude pred ďalšou Ligou národov v roku 2020 poriadne premýšľať, ako to zmeniť. Pre takých Nemcov by B-divízia znamenala krach, finančný aj sponzorský marazmus. Ľahko môže dôjsť k tomu, že budú prví v renkingu UEFA, ale účinkovať budú v B-divízii," povedal pre Polsat Sport niekdajší skvelý útočník Juventusu Turín či AS Rím.

Mnoho hráčov či trénerov vníma Ligu národov ako nevydarený experiment. Nemecký tréner FC Liverpool Jürgen Klopp tvrdí, že je to najzbytočnejšia futbalová súťaž na svete a ani hviezdny poľský útočník Robert Lewandowski nepatrí k jej fanúšikom. "Doteraz nechápem, o čo v tej súťaži ide. Jediné, čo v nej môžeme získať, je nasadenie v 1. koši pri žrebe kvalifikácie ME 2020," poznamenal kanonier Bayernu Mníchov.





