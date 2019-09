Nebudem váhať vetovať návrhy zákonov škodiacich slobode slova, vyhlásil prezident Kiska

Pripomenul, že po vražde sa Slovensko dostalo do hlbokej krízy a ešte sa z nej nedostalo. Udalosti, ktoré sa stali, nás prinútili zamyslieť sa nad sebou, povedal prezident, presvedčený, že Slovensko do roku 2019 vstúpilo silnejšie a odhodlanejšie. Zároveň avizoval, že ako prezident nebude váhať vetovať zákon, ktorý by obmedzil slobodu novinárov.