Návrh zmeny paragrafu 363 od Baránika protirečí zásadám trestného konania, hodnotí Via Iuris

8.11.2021 (Webnoviny.sk) - Zmena paragrafu 363 Trestného poriadku, ktorú v piatok 5. novembra predložil poslanec parlamentu Alojz Baránik (SaS), protirečí zásadám trestného konania. Zhodnotila to mimovládna organizácia Via Iuris na sociálnej sieti.

Zásadná zásada trestného konania

Podľa predloženej novely by bolo možné navrhnúť postup podľa paragrafu 363 len do troch mesiacov od právoplatnosti napadnutého rozhodnutia. Časová lehota nie je z pohľadu Via Iuris problematická a jasne vymedzuje použitie tohto inštitútu.

Problémom je podľa Via Iuris časť, ktorá umožňuje postup podľa daného paragrafu len poškodenej a zúčastnenej osobe, a to len v neprospech obvineného. Mimovládka skonštatovala, že to je v rozpore s druhým paragrafom Trestného poriadku, a teda so základnou zásadou trestného konania.

Prísnejšia regulácia paragrafu 363

Orgány činné v trestnom konaní majú podľa neho s rovnakou starostlivosťou objasňovať okolnosti svedčiace proti obvinenému, ako aj okolnosti, ktoré svedčia v jeho prospech, a v oboch smeroch vykonávajú dôkazy tak, aby umožnili súdu spravodlivé rozhodnutie.

„Sme presvedčení, že paragraf 363 si vyžaduje prísnejšiu reguláciu, aby spĺňal podmienky mimoriadneho opravného prostriedku, aby neporušoval zákaz vydávania takzvaných negatívnych pokynov a aby sa nezasahovalo do nezávislosti a zodpovednosti prokurátora. Návrh pána Baránika však nerieši podstatné nedostatky ustanovenia paragrafu 363 a je dokonca v rozpore s jednou zo zásad Trestného poriadku,“ dodala výkonná riaditeľka Via Iuris Katarína Batková.

Paragraf 363 umožňuje generálnemu prokurátorovi zrušiť právoplatné rozhodnutie prokurátora alebo policajta, ak ním bol porušený zákon. „Cieľom návrhu zákona je obmedziť právomoc generálneho prokurátora zrušiť akékoľvek právoplatné rozhodnutie prokurátora alebo policajta, ak takým rozhodnutím alebo v konaní, ktoré mu predchádzalo, bol porušený zákon,“ uvádza Baránik v predloženom návrhu zákona.

