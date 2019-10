Návrh novely o e-kase sa bude upravovať, Heger z OĽaNO a ďalší poslanci v nej vidia nedostatky

BRATISLAVA 18. októbra (WebNoviny.sk) - Návrh novely zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, ktorý počíta so zavedením systému e-kasa, by sa ešte v druhom čítaní mal upravovať. Naznačili to poslanci počas rokovania o návrhu v prvom čítaní.

Online prepojenie registračných pokladníc na server finančnej správy pritom nespochybňujú ani opoziční poslanci, hovoria však o niektorých nevyhnutných dodatočných úpravách.

Nevyhnutnosť zabezpečenia

Poslanec za OĽaNO Eduard Heger tvrdí, že po komunikácii s finančnou správou sa dohodli, že v druhom čítaní bude návrh pozmenený. "Určite tá cesta je nastavená správne, tie nedostatky, ktoré som tam ja videl, sme sa dohodli, že budú odstránené," uviedol vo štvrtok v parlamente.

Heger po predložení návrhu hovoril najmä o nevyhnutnosti zabezpečenia, aby fiškálny modul v registračných pokladniciach povinne zaznamenával všetky vyhotovené doklady.

O potrebe zabezpečenia bezpečnosti celého systému cez pozmeňujúce návrhy v druhom čítaní hovorí aj poslanec za Smer-SD Jozef Burian. "Asi bude dobré v druhom čítaní niektoré veci dopracovať, čo sa týka bezpečnosti prenosu dát," povedal.

Pokladnice napoja na finančnú správu

Podľa návrhu by mali od júla budúceho roka všetky hotely, reštaurácie, kaviarne a čerpacie stanice a ostatní podnikatelia na Slovensku používať registračné pokladnice s online napojením na portál finančnej správy. Rezort financií o tomto projekte s názvom e-kasa hovorí ako o kroku k zefektívneniu kontrol finančnej správy a ako o pokračovaní boja proti daňovým únikom.

Zároveň ide o ďalšie z opatrení programového vyhlásenia, v ktorom sa vláda zaviazala zabezpečiť rozšírenie priameho elektronického prepojenia registračných pokladníc s finančnou správou.

Po novom sa budú musieť všetky údaje z pokladníc ukladať v chránenom dátovom úložisku, ktoré je súčasťou online registračnej pokladnice a následne sa budú zasielať do systému e-kasa na finančnú správu.

V praxi bude zavedenie tejto povinnosti podľa ministerstva znamenať, že finančná správa bude mať okamžite prehľad o každom nákupe či transakcii, pretože každý vydaný doklad bude zaevidovaný na centrálnom úložisku.

Rezort financií zároveň tvrdí, že podnikateľom sa tým tiež zjednoduší administratíva tým, že nebudú musieť viesť knihu pokladnice, robiť denné uzávierky či využívať niektoré služby servisných organizácií.

Zavedenie nebude lacné ani pre štát

Podnikatelia však budú musieť svoje súčasné pokladnice upravovať, niektorí dokonca kupovať nové. Podľa odhadov ministerstva financií štyri pätiny pokladníc bude stačiť upraviť s jednotkovým nákladom zhruba 80 eur. Zvyšných 20 % budú musieť podnikatelia vymeniť za nové, čo ich podľa ministerstva vyjde na zhruba 280 eur za kus.

Celkovo tak podnikatelia na Slovensku za zavedenie e-kasy zaplatia podľa prepočtov rezortu financií približne 28 mil. eur. Štát však na druhej strane tvrdí, že podnikatelia výrazne ušetria na ročných prevádzkových nákladoch.

Zavedenie e-kasy však nebude lacné ani pre štát. Ministerstvo hovorí o nákladoch až takmer 18,5 mil. eur na úpravu informačných systémov finančnej správy a prijať bude potrebné aj šesť nových zamestnancov. Výrazne by však z fungovania e-kasy mal ťažiť rozpočet.

Predkladatelia si od navrhovaných zmien sľubujú zníženie daňovej medzery na dani z pridanej hodnoty v sektore ubytovania a reštaurácií, maloobchodu a služieb až o 15 %. Výnosy z postupného, celoplošného zavedenia e-kasy sa tak v roku 2019 odhadujú na 72,3 mil. eur a v roku 2020 už na 117,9 mil. eur.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !