Návrh na zabezpečenie dostatočného množstva energií by sa mal týkať i pohonných hmôt, inak hrozia poľnohospodárom problémy

Návrh na zabezpečenie dostatočného množstva energií a ich dodávok do potravinárskeho priemyslu by sa mal týkať nielen plynu a elektrickej energie, ale aj pohonných hmôt.

Uvádza sa to v zásadnej pripomienke, ktorú rezortu pôdohospodárstva adresovala Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK).

Hrozia vážne problémy

Pri nedostatku plynu a elektrickej energie sa podľa SPPK zastaví výroba nielen v potravinárskych podnikoch, ale aj v prvovýrobe, nebude sa napríklad dojiť či kŕmiť.





„Ak však bude nedostatok nafty, nebude možné využívať stroje ako sú traktory, kosačky, kombajny,“ upozorňuje komora. Tento stav podľa komory spôsobí, že nebude zasiate a nebude ani obilie, ani krmivo pre dobytok.

Ministerstvo musí spraviť opatrenia

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR žiada rezort hospodárstva, aby subjekty potravinárskeho priemyslu začlenil medzi chránených odberateľov energií a zároveň garantoval plyn a elektrinu pre potravinársky priemysel.





Uvádza sa to v návrhu na zabezpečenie dostatočného množstva energií a ich dodávok do potravinárskeho priemyslu, ktorý ministerstvo pôdohospodárstva predložilo do pripomienkového konania.





„Ak nebude možné pokryť celý potravinársky priemysel, je nevyhnuté, aby sa toto opatrenie vzťahovalo minimálne na subjekty pôsobiace v odvetviach vyrábajúcich základné životne dôležité tovary nevyhnutné na prežitie,“ uviedlo ministerstvo pôdohospodárstva. Ide o tovary, ktoré definuje platná vyhláška rezortu hospodárstva.

Ceny vstupov výrazne vzrástli

Pre zvýšenie cien vstupov energií vzrástli ceny vstupov v potravinárskom sektore zhruba o 100 miliónov eur, upozorňuje ministerstvo pôdohospodárstva.





Už koncom minulého roka roka sa podľa rezortu výrazne zvýšili ceny vstupov do výroby potravín, vzrástli nielen ceny surovín, ale najmä energetických zdrojov, ktoré výrazne ovplyvňujú ceny potravín.





„Viaceré členské štáty Európskej únie v tejto súvislosti prijímajú opatrenia na zníženie negatívnych dopadov na svojich občanov,“ uvádza agrorezort.

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Stredu 18. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Dobre zvážte všetky svoje reálne možnosti, kým čokoľvek sľúbite. Ak sa spoliehate na to, že čas všetko vyrieši vo váš prospech, môžete sa veľmi mýliť. Pristupujte k veci seriózne.

Býk 21.4. - 21.5.

Okolnosti vás prinútia k tomu, aby ste sa rozhodli. Znovu získate duševnú rovnováhu. City osoby, ktorá vám nie je ľahostajná, neberte na ľahkú váhu.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Dobre si zvážte prednosti a nevýhody plánu, ktorý sa chystáte zverejniť. Vyvoláte nervozitu a možno aj hádky. Nebolo by príjemnejšie stráviť pekné chvíle na prechádzke?

Rak 22.6. - 22.7.

Čaká vás nádherný deň. Stretnete len sympatických ľudí a získate výborné rady. Zážitok na ceste z práce vám môže priniesť šťastie v súkromnom živote.













Všetky Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

