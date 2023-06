Naučiť sa žiť s COVIDom alebo sa snažiť o jeho vymiznutie? Vedci tvrdia, že sa vírusu SARS-CoV-2 vieme zbaviť nadobro

Nový COVID automat, ktorý predstavilo Ministerstvo zdravotníctva SR tento týždeň, sa podľa vyjadrení šéfa Inštitútu zdravotných analýz (IZA) Mateja Mišíka vo veľkej miere inšpiroval heslom „naučiť sa žiť s ochorením COVID-19„.

Tento prístup v boji s pandémiou zvolili viaceré krajiny, najmä však Spojené kráľovstvo. Pritom práve Briti zverejnili správu, ktorá hovorí aj o možnosti úplného odstránenia vírusu SARS-CoV-2 zo života ľudí.

Odborná práca hodnotí faktory, ktoré ovplyvňujú dosiahnutie takéhoto cieľa. Skúsenosti z minulosti ukazujú, že by sa to mohlo podariť, rovnako ako sme sa úspešne zbavili pravých kiahní či poliovírusu spôsobujúceho detskú obrnu.

17 faktorov

To, či sa koronavírusu spôsobujúceho svetovú pandémiu dokážeme zbaviť úplne, určuje spolu 17 rôznych faktorov. Medzi nimi je napríklad aj dostupnosť, bezpečnosť a účinnosť vakcín, či to, ako dlho trvá imunita.

Celkovú situáciu však ovplyvňujú aj sociálne, politické a ekonomické faktory, ako napríklad efektivita riadenia na úrovni štátu či prijatie a osvojenie si epidemiologických opatrení zo strany verejnosti.





Autori práce publikovanej na stránkach BMJ (skratka British Medical Journal) každý zo 17 faktorov hodnotili v rámci trojbodového systému podľa toho, či je možné dosiahnuť ideálne podmienky v danej oblasti tak, aby to stačilo na potlačenie šírenia vírusu.

COVID, kiahne a obrna

Výsledné hodnotenie následne vypovedalo o tom, či je eradikácia vírusu SARS-CoV-2, čiže „trvalé zníženie celosvetového výskytu infekcie spôsobenej konkrétnym pôvodcom na nulu v dôsledku úmyselnej činnosti“, možná.





Pri porovnaní s pravými kiahňami sa ukázalo, že eradikovať koronavírus by nemalo byť ťažšie, ako bolo zbaviť sa práve kiahní. Dokonca by to malo byť jednoduchšie ako odstránenie detskej obrny.





Na stupnici dosahujú v hodnotení pravé kiahne priemernú hodnotu 2,7, zatiaľ čo COVID-19 je na úrovni 1,6 a detská obrna získala hodnotenie dokonca len 1,5, ako uvádza portál IFL Science.

Je eradikácia možná?

Autori uvádzajú, že z technického hľadiska je možné zbaviť sa ochorenia COVID-19 navždy. Z hľadiska praktických problémov, ktoré by ešte mohli nastať, sa dá hovoriť len o zlyhaní vakcín či vzniku ešte odolnejších variantov.

Omnoho väčší problém však autori vidia v iných oblastiach. Bez politickej vôle, medzinárodnej spolupráce, značných finančných investícií a sociálneho porozumenia je eradikácia koronavírusu nepravdepodobná.





Hlavne však svojou prácou chceli upozorniť Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO) a ďalšie organizácie na to, aby sa snahy o eradikáciu vírusu SARS-CoV-2 nevzdávali, nakoľko je podľa dostupných údajov možná.

