NATO je stále dôležité, zhodli sa minister zahraničia USA Pompeo s nemeckým kolegom Maasom

7.11.2019 (Webnoviny.sk) - Severoatlantická aliancia je podľa amerického ministra zahraničia Mikea Pompea a jeho nemeckého rezortného kolegu Heika Maasa stále dôležitá. Politici sa vo štvrtok po spoločnej návšteve obce Mödlareuth, ktorá bola počas studenej vojny rozdelená na dve časti, vyjadrili, že NATO bolo rozhodujúce pri páde Berlínskeho múru pred 30 rokmi a je relevantné dodnes. Dôležitosť aliancie pritom prízvukovali po tom, čo francúzsky prezident Emmanuel Macron povedal, že nedostatok amerického vedenia spôsobuje NATO "mozgovú smrť".

Obdivuhodná práca demokratických krajín

Podľa Pompea "obdivuhodná práca" demokratických krajín "vytvorila slobodu a vyviedla milióny ľudí z veľmi, veľmi náročných situácií". "Myslím, že NATO zostáva dôležitým, rozhodujúcim, možno historicky jedným z najrozhodujúcejších, strategických partnerstiev v celej zaznamenávanej histórii," vyhlásil v Lipsku Pompeo. Maas zase povedal, že neverí, že by malo NATO mozgovú smrť. "Pevne verím v medzinárodnú spoluprácu," dodal.

Macron sa o aliancii kriticky vyjadril v rozhovore pre magazín The Economist. "To čo v súčasnosti zažívame, je mozgová smrť NATO," vyhlásil Macron s tým, že sa zdá, že Spojené štáty za vlády Donalda Trumpa "sa nám obracajú chrbtom". Poukázal pritom na stiahnutie amerických vojsk zo severovýchodnej Sýrie. Macron okrem iného tiež povedal, že Európska únia sa musí posilniť a začať sa správať ako strategická svetová mocnosť. Macronovu kritiku odmietla napríklad nemecká kancelárka Angela Merkelová či generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg.

Pompeo odhalí sochu Reagana

Mike Pompeo je v súčasnosti na dvojdňovej návšteve Nemecka, v rámci ktorej zavíta do piatich nemeckých miest. V Berlíne by mal podľa amerického rezortu zahraničia predniesť príhovor, v ktorom by mal vyzdvihnúť rolu Spojených štátov pri pomoci východnej a strednej Európe pri "zbavení sa jarma komunizmu".

Spolu s americkým veľvyslanectvom tiež odhalí sochu niekdajšieho amerického prezidenta Ronalda Reagana.





