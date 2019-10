Nástup elektromobility zrejme spôsobí prepúšťanie zamestnancov, myslí si Zväz automobilového priemyslu

11.10.2019 (Webnoviny.sk) - Nástup elektromobility spôsobí pravdepodobne zníženie počtu zamestnancov v automobilovom sektore. Nemecký automobilový trh by podľa odhadov mohol do roku 2030 prísť o 234 tis. pracovných miest. Vzniknúť by pritom malo iba 109 tis. miest.

Štvorica automobiliek na Slovensku spolu priamo zamestnáva okolo 25 000 ľudí. Celkovo pracuje v odvetví asi štvrť milióna ľudí. Zväz automobilového priemyslu SR očakáva taký vývoj ako v Nemecku, aj u nás.

„Podobný scenár bude v automobilovom priemysle aj na Slovensku,“ uviedol pre agentúru SITA výkonný viceprezident zväzu Pavol Prepiak.

Výroba nových modelov

Koľko miest zanikne a koľko naopak vznikne, zväz odhadnúť nevie. „Pokles miest je závislý od výroby nových modelov s iným pohonom, ako je spaľovací motor. Rozhodnutie o výrobe nových modelov je internou záležitosťou každého finalizujúceho výrobcu na Slovensku. Nové miesta súvisia s ďalšími rozvojom dodávateľov častí a komponentov pre výrobu elektromobilov, ako napríklad motory, batérie, elektronické riadiace časti elektromobilov a podobne a s novými službami v oblasti mobility, ako napríklad nabíjanie, výroba a distribúcia elektrickej energie, či zdieľanie vozidiel,“ objasnil Prepiak.

Samotné automobilky sú vo vyjadreniach zdržanlivejšie a poukazujú na rôzne možnosti budúceho vývoja. „Vývoj na Slovensku bude ovplyvňovať hlavne to, aké modely a pre aké trhy sa na Slovensku budú vyrábať. Všeobecne je známe, že výroba elektromobilov je jednoduchšia, vyžaduje si menej zamestnancov. Závisieť to bude aj od toho, aký bude pomer vyrábaných elektrifikovaných a klasickými motormi poháňaných automobilov,“ povedal hovorca Kia Motors Slovakia Ján Žgravčák.

Prevádzka kompletizácie batérií

V prípade Groupe PSA Slovakia treba brať podľa jej hovorcu Petra Šveca do úvahy, že spolu so spúšťaním výroby elektrického modelu novej generácie Peugeot 208, sa v Trnave, ako v prvom výrobnom centre v rámci skupiny, rozbieha aj kompletizácia batérií.





„Na jednej strane to teda bude znamenať menšiu potrebu v niektorých činnostiach pri elektromobiloch, na druhej strane bude stále veľká časť produkcie klasických termických vozidiel a zároveň sa zvyšuje potreba vykrytia novej prevádzky kompletizácie batérií,“ skonštatoval.





Volkswagen Slovakia reagoval, že elektrické vozidlá vyrába už od roku 2013. Aktuálne sa uchádza o pridelenie nového produktu a na akékoľvek odhady je podľa hovorkyne automobilky Lucie Makayovej ešte príliš skoro. Jaguar Land Rover Slovakia poukázal, že budúce automobilové technológie rýchlo menia požiadavky na zručnosti v odvetví.

Prepúšťanie v Nemecku

"Aby sme mohli naďalej poskytovať automatizované, prepojené a elektrické technológie, máme väčší dopyt po digitálnych a elektrických zručnostiach zamestnancov," uviedla hovorkyňa nitrianskej automobilky Miroslava Remenárová.





Podľa informácií zverejnených Zväzom automobilového priemyslu SR s odvolaním sa na týždenník Welt am Sonntag spôsobí prechod na elektromobilitu v Nemecku stratu 234 000 pracovných miest, pričom nových miest vznikne len 109 000.





Celkovo teda počet zamestnancov v nemeckom automobilovom priemysle klesne do roku 2030 zo súčasných 834 000 na 709 000. Zmenami budú najviac postihnuté spolkové krajiny Bavorsko, Bádensko-Württembersko a Dolné Sasko.

