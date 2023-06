Našou morálnou povinnosťou je pamätať na padlých v 2. svetovej vojne, hovorí minister Korčok

8.5.2021 (Webnoviny.sk) - Je našou morálnou povinnosťou zachovávať pamiatku tých, ktorí položili svoje životy za oslobodenie Slovenska v 2. svetovej vojne.

Uviedol to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nom. SaS), ktorý si spolu s ruským veľvyslancom na Slovensku Igorom Bratčikovom a primátorom hlavného mesta Bratislavy Matúšom Vallom 7. mája na Malom Slavíne uctil pamiatku padlých.

„Dnes si pripomíname 76. výročie ukončenia druhej svetovej vojny v Európe, najničivejšieho konfliktu v dejinách ľudstva. Tak, ako si ctíme hrdinov Slovenského národného povstania, nášho domáceho i zahraničného odboja, Prvého česko-slovenského armádneho zboru, nezabúdame ani na príslušníkov všetkých národov, ktorí bojovali v radoch Červenej armády a rumunskej armády a pri oslobodzovaní nášho územia položili svoje životy," priblížil šéf slovenskej diplomacie.

Malý Slavín prechádza revitalizáciou

Pomník sa nachádza v lesnom areáli nad bratislavskou mestskou časťou Rača a miesto je nazvané Malý Slavín.

V súčasnosti pokračuje revitalizácia a rekonštrukcia tohto miesta vrátane pomníka v spolupráci s veľvyslanectvom Ruskej federácie v Bratislave. Táto spolupráca vyplýva z medzištátnej dohody o starostlivosti o pamätníky a vojnové hroby.

76. výročie ukončenia 2. svetovej vojny

V hlavnom veliteľstve sovietskych vojsk v nemeckom Karlshorste, predmestí Berlína, podpísali 8. mája 1945 dokument o bezpodmienečnej kapitulácii hitlerovského Nemecka. Druhá svetová vojna sa tak v Európe oficiálne skončila.

