Naše firmy nemajú dostatočné možnosti ísť na čínsky trh, tvrdí Pellegrini a chce zmenu

BRATISLAVA 23. marca (WebNoviny.sk) – Premiér Peter Pellegrini podporuje dobré vzťahy s Pekingom, nepáči sa mu však, že Európa nemá taký prístup na čínsky trh ako oni na európsky. Uviedol to po zasadnutí Európskej rady v Bruseli, kde sa premiéri a prezidenti venovali aj vzťahom s Pekingom.

Začiatkom apríla ich totiž čaká spoločný summit s predstaviteľmi Číny. Pripomenul, že Slovensko sa už roky snaží získať certifikát na to, aby sme tam mohli vyvážať mliečne výrobky, sušené mlieko a mäso.

Udržiavanie vzťahov s Čínou

„Ja osobne som to riešil už ako predseda Národnej rady SR v roku 2015, medzitým bolo niekoľko návštev na úrovni premiéra, vicepremiérov, ministerky pôdohospodárstva a stále nemáme v rukách takýto papier,“ povedal Pellegrini s tým, že ak bude možnosť, chce sa o tejto téme porozprávať aj na aprílovom summite s čínskou stranou.

Dodal, že rád bude udržiavať dobré vzťahy s Čínou, keďže tá je dôležitým a silným ekonomickým hráčom, bolo by však fajn, ak by sme aj my mali z dobrých vzťahov benefity.

Pellegrini túto tému už riešil, v júli 2018 o nej rokoval s čínskym premiérom Li Kche-čchiangom. Ako pred takmer rokom povedal pre novinárov, podľa čínskeho premiéra sa tento proces čoskoro skončí.

Témou bude aj kybernetická bezpečnosť

Okrem ekonomickej spolupráce bude témou summitu EÚ - Čína aj kybernetická bezpečnosť. Túto tému nastolil konflikt medzi Spojenými štátmi a spoločnosťou Huawei. Biely dom čínsku spoločnosť obvinil, že má v zariadeniach tzv. zadné vrátka, vďaka ktorým sa vedia dostať k citlivým údajom.

Spoločnosť tieto obvinenia popiera. Pellegrini podporuje návrh, aby Európska komisia vypracovala jasné pravidlá používania moderných technológií na európskom trhu.

„Aby sme jasne definovali, čo majú spĺňať, aké bezpečnostné parametre majú mať a aby boli certifikované, bez ohľadu na to, kde sú vyrábané. Aby sme mali istotu, že komponenty našej digitálnej siete sú bezpečné a nie sú zneužívané tretími stranami na špionáž,“ uviedol na margo kybernetickej bezpečnosti premiér Pellegrini.

