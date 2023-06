NASA zverejnila dátum návratu vesmírnej lode Crew Dragon

18.7.2020 (Webnoviny.sk) - Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) plánuje návrat vesmírnej lode Crew Dragon s astronautmi z Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) na 2. augusta.

Presný čas a termín návratu Roberta Behnkena a Douglasa Hurleyho určia podľa počasia, uviedol na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter šéf NASA Jim Bridenstine.

Crew Dragon spoločnosti SpaceX priviezla Behnkena a Hurleyho na ISS koncom mája. Ich misia, ktorá bude úspešná až po ich bezpečnom návrate na Zem, je pre firmu i NASA obzvlášť dôležitá.

Pre spoločnosť Elona Muska je to prvá vesmírna misia s ľudskou posádkou, NASA zase vyslala svojich astronautov do vesmíru po prvý raz od roku 2011 z americkej pôdy. Zároveň to bol vôbec prvý komerčný let, ktorý priviezol ľudí na ISS.

Vykonávali vedecké experimenty

Dvojica astronautov je na ISS spolu s americkým kolegom Christopherom Cassidym a Anatolijom Ivanišinom a Ivanom Vagnerom z ruskej agentúry Roskosmos. Za uplynulé dva mesiace astronauti vykonávali vedecké experimenty či vychádzali do vesmíru za účelom údržby stanice.

Ak to počasie dovolí, Behnken a Hurley nastúpia do Crew Dragon 1. augusta a deň budú pomaly klesať na Zem. Na druhý deň kapsula prejde atmosférou planéty a roztvorí padáky, ktoré zmiernia jej dopad do Atlantického oceána.

Misie s ľudskou posádkou

Ak bude návrat úspešný, vesmírna loď Crew Dragon bude oficiálne certifikovaná pre vesmírne misie s ľudskou posádkou.

Rozhodnutie NASA stanoviť termín návratu dvojice astronautov podľa televízie CNN naznačuje, že je SpaceX na ceste k druhej akcieschopnej misii Crew Dragon s posádkou, takzvanej Crew-1 naplánovanej na jeseň. Táto misia by mala priviezť na ISS troch amerických astronautov - Victora Glovera, Michaela Hopkinsa a Shannon Walker - a ich japonského kolegu Sóičiho Nogučiho z agentúry JAXA.

Lety s Crew Dragon spadajú pod nový model fungovania vesmírnych letov NASA. Úrad už totiž nebude vlastniť dopravné prostriedky, ktoré používa, ale bude si ich len prenajímať v rámci zmluvy so SpaceX.

Informácie pochádzajú z webstránky edition.cnn.com a archívu agentúry SITA.

Richterová sa bojí o život. Kollár priznal, že ju vyfackal, ale má výhovorku (video)

21.6.2023 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár vidí za trestným oznámením jeho bývalej partnerky Barbory Richterovej cielenú antikampaň proti hnutiu Sme rodina.

Uviedol to v utorok na tlačovej besede v presscentre NR SR. Richterová poslala list všetkým 150 poslancom parlamentu, v ktorom píše, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože sa bojí o život, keďže ju sleduje nejaké auto.

Ide o politický boj?

Uviedla niekoľko štátnych poznávacích značiek s tým, že sa domnieva, že to je Slovenská informačná služba. Predseda parlamentu rezolútne odmietol, že by dal Richterovú sledovať.

„Ide len o politický boj ľudí, ktorí sú v pozadí nej a cez tento náš konflikt nás chcú zničiť. Pozrite sa, kto ju financuje, kto jej kúpil mercedes,“ vyhlásil Kollár. Na novinársku otázku, či je týmto človekom Zoroslav Kollár, odpovedal, že „je to dosť možné“.

Priznal, že Richterovú vyfackal

Matka Kollárových dvoch detí zároveň v liste poslancom opisuje incident z roku 2012, pri ktorom ju podľa jej slov Boris Kollár zbil do bezvedomia. K hádke medzi nimi došlo v Kollárovom dome v Miami na Floride v prítomnosti futbalistu Roberta Vitteka a jeho vtedajšej manželky Patrície Vittekovej.





Kollár priznal, že Richterovú vyfackal, čo bol podľa neho skrat po tom, ako hodila „cez celú obývačku“ ich syna Artura, ktorý bol v tom čase batoľa.





„Od taburetky sa odrazil do steny. Keby tam tá taburetka nebola, tak ho zabije,“ povedal Boris Kollár na tlačovej besede. Dodal, že najprv ratovali dieťa a keď videli, že žije, tak mal podľa svojich slov „zatemnenie“ a dal jej pár faciek.

Žiadne lekárske ošetrenie vraj nepotrebovala. Dodal, že to nikdy neurobil žiadnej žene, dnes sa za to hanbí, no zároveň nevie garantovať, že by to nespravil znova, ak by sa takáto situácia zopakovala. Na tlačovej besede vystúpila aj Patrícia Vitteková, ktorá Kollárovu verziu potvrdila.

Kollárove tvrdenia odmietla

Ako Kollár povedal, Richterová sa o ňom dlhodobo nelichotivo vyjadruje v statusoch na sociálnej sieti, pričom do toho zaťahuje aj hnutie Sme rodina.





„Zakaždým sa obráti na našich voličov, dehonestuje našu stranu. Ja sa pýtam, či je to boj o výšku výživného, keď dostáva na dve deti 3 000 eur, alebo očierňovanie a kampaň voči mne a hnutiu Sme rodina,“ skonštatoval.





„Nie som súčasťou žiadne politickej antikampane voči strane Sme rodina. Boris Kollár klame a veľmi ma mrzí, že k tomu klamstvu presvedčil aj Patríciu Vittekovú,“ vyhlásila.

Zoroslav Kollár s tým podľa jej vyjadrenia nemá nič spoločné. Zároveň odmietla tvrdenia, že syna hodila päť metrov, vraj ho iba nasilu vložila Kollárovi do rúk.