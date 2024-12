NASA vyšle na Mars svoj nový rover a na Červenej planéte otestuje aj malú helikoptéru

10.6.2020 (Webnoviny.sk) - Nový rover amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA), ktorý v júli poputuje na Mars, bude v sebe ukrývať aj malú helikoptéru s názvom Ingenuity.

Vedci budú čakať na vhodný terén, kde ju vypustia a podstúpi testovací let. Podľa nich by sa tak mohlo stať približne dva a pol mesiaca po pristátí na planéte.

Ďalší rover na Marse

Rover Perseverance bude mať za úlohu zozbierať vzorky z "Červenej planéty", hľadať dôkazy o predchádzajúcom mikrobiálnom živote a takisto vypustiť vrtuľník.

Rover by sa mal vydať na cestu 17. júla a do cieľa by sa mal dostať vo februári 2021. Ak všetko dopadne podľa očakávaní, Perseverance bude spolu s Curiosity ďalším funkčným roverom na Marse.





Rover mal pôvodné označenie Mars 2020. NASA tento rok v marci oznámila, že nové meno mu vybrali z 28-tisíc návrhov od amerických študentov.

Neprebádaný kráter

Zariadenie je veľké ako menší automobil a má šesť hliníkových kolies, pričom každé má priemer 52,5 centimetra.





Na "hlave" má kamery, ktoré slúžia ako oči a pomôžu zaznamenávať povrch planéty či vyvarovať sa rizikám.





Konkrétne sa zameria na doteraz neprebádaný kráter Jezero. "Táto oblasť ponúka geologicky bohatý terén starý až 3,6 miliardy rokov, čo nám môže priniesť odpovede na dôležité otázky týkajúce sa planetárnej evolúcie a astrobiológie," povedal predstaviteľ NASA Thomas Zurbuchen.

