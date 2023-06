NASA stanovila nový dátum, kedy sa znova pokúsi vyslať raketu k Mesiacu (video)

31.8.2022 (Webnoviny.sk) - Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) sa v sobotu znova pokúsi vyslať jeho novú raketu k Mesiacu. Space Launch System (SLS) mala vyštartovať už v pondelok, no pre problémy s jedným z motorov let napokon odvolali.

Problém s jedným z motorov

Počas pondelňajšieho pokusu o štart dáta ukazovali, že jeden zo štyroch hlavných motorov v centrálnom stupni rakety nebol pred plánovaným vzlietnutím dostatočne ochladený. Podľa manažéra raketového programu NASA Johna Honeycutta sa však všetky motory zdajú v poriadku.

Pri sobotňajšom pokuse s chladiacou operáciou začnú o pol hodiny skôr, po tom, ako sa ráno začne tankovanie paliva. V pondelok mohol problémy podľa Honeycutta spôsobiť chybný senzor, ktorý poskytoval nesprávne dáta. Ak by to tak bolo, na výmenu senzora by museli raketu znovu odtiahnuť z rampy do hangára, čo by viedlo k ďalšiemu niekoľkotýždňovému omeškaniu.

Figuríny namiesto posádky

Nosná raketa SLS, ktorá má 98 metrov, by mala vzlietnuť z Kennedyho vesmírneho strediska na Floride s modulom Orion, v ktorom sú namiesto živej posádky tri figuríny. Ak bude let úspešný, dostane kozmickú loď pre posádku na orbitu Mesiaca po prvý raz za 50 rokov.

Orion by mal lietať okolo Mesiaca na vzdialenej obežnej dráhe a po niekoľkých týždňoch sa vydať späť na Zem a dopadnúť do Tichého oceána. Misia, ktorá je prvým letom v rámci lunárneho programu Artemis, by mala trvať šesť týždňov.

V prípade, že všetko pôjde dobre, astronauti by v Orione mohli letieť už v roku 2024 v rámci okružného letu okolo Mesiaca. Cieľom NASA je pritom do konca roku 2025 pristáť s dvomi ľuďmi na Mesiaci.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Hlas-SD a Progresívne Slovensko vylúčili spoluprácu s extrémistickými stranami

18.6.2023 (SITA.sk) - Republika sa sama rozhodla, že nemôže byť prirodzeným partnerom pre Hlas. V diskusnej relácii V politike televízie Ta3 to uviedol predseda strany Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini.

Geopolitická orientácia Slovenska

S takýmito stranami podľa neho jeho strana nebude spolupracovať a ani so stranami, ktoré sa usilujú takéto strany legitimizovať a spolupracovať s nimi.

Pellegrini pripomenul, že jednou s podmienok Hlasu na spoluprácu je i nespochybňovanie geopolitickej orientácie Slovenska.

Extrémistické strany

V tomto kontexte poukázal na postoje hnutia Republika v súvislosti so slovenským členstvom v euroatlantických štruktúrach.

Hnutie Progresívne Slovensko (PS) podľa svojho predsedu Michala Šimečku odmieta akúkoľvek spoluprácu s extrémistickými stranami.