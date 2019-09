NASA pristála na Marse sonda InSight poslala na Zem prvú fotografiu

26. novembra 2018 - Po niekoľkomesačnej púti vesmírom, ktorá sa začala 5. mája štartom rakety Atlas V z leteckej základne Vandenberg v Kalifornii, sa v pondelok dostala na povrch Marsu sonda InSight.

Sonda, ktorá bude okrem iného skúmať vnútorné procesy a seizmologickú aktivitu červenej planéty.

V NASA sa ozýval potlesk. Na obrazovke sa ukázal prvý záber sondy z Marsu. (Fotoaparát je ešte prekrytý protiprachovým krytom, ktorý však sonda zloží neskôr.)

Wish you were here! @NASAInSight sent home its first photo after #MarsLanding:

InSight’s view is a flat, smooth expanse called Elysium Planitia, but its workspace is below the surface, where it will study Mars’ deep interior. pic.twitter.com/3EU70jXQJw