Národný futbalový štadión spĺňa najprísnejšie kritéria, otvoriť ho má derby Slovan – Trnava

V najbližších rokoch by mohol Národný futbalový štadión v Bratislave hostiť súboj o Európsky superpohár.

BRATISLAVA 13. decembra (WebNoviny.sk) - Na novom Národnom futbalovom štadióne (NFŠ) v Bratislave sa v stredu uskutočnil kontrolný deň za účasti investorov, autora projektu a spoločnosti, ktorá stavbu realizovala. Tehelné pole je pripravené na to, aby sa v jarnej časti Fortuna ligy stalo domovským stánkom hráčov ŠK Slovan Bratislava a čoskoro privítalo aj futbalistov národného tímu. Podľa slov investora Ivana Kmotríka, ktorý je zároveň prezidentom "belasých", chýbajú k dokonalosti už len posledné detaily. Spĺňa najvyššie kritériá UEFA Národný futbalový štadión spĺňa najvyššie kritéria Európskej futbalovej únie (UEFA) a patrí do kategórie 4, ktorá umožňuje organizovanie najvýznamnejších podujatí. "UEFA nemala výraznejšie pripomienky k štadiónu, ale museli sme riešiť zlepšenie osvetlenia, čo bola väčšia položka. Ďalej sme vylepšovali ešte podmienky pre novinárov. Z nového štadióna však boli nadšení a prisľúbili, že by sa tu v priebehu najbližších rokov mohol uskutočniť Európsky superpohár," vyjadril sa Kmotrík, ktorý nevedel novinárom povedať presnú sumu vynaloženú na túto stavbu. "My sme pôvodne podpísali zmluvu na 75,2 milióna eur, ale podľa mojich informácií od hlavného dodávateľa sa náklady na stavbu navýšili z objektívnych dôvodov. Počas dvoch či troch rokov stúpli ceny betóny aj železa a navyše sme museli riešiť niektoré dodatky, ktoré si vyžiadala UEFA. Rovnako sa zvýšili aj platy stavebných pracovníkov." Nebude žiadne špeciálne otvorenie

Kapacita NFŠ by sa mala približovať k hodnote 23-tisíc miest, ale v prípade potreby je možné ju znížiť v priebehu dvoch dní aj na 15-tisíc.

Nová aréna sa nedočká žiadneho špeciálneho otvorenia a prvý súťažný duel by sa v nej mal odohrať 2. marca 2019, keď bratislavský Slovan privíta v rámci fortunaligového programu Spartak Trnava. Štadión bude rovnako domovom aj pre slovenskú reprezentáciu. Zatiaľ však nie je známe, kedy ju diváci v Bratislave uvidia.





"Národný tím tu môže hrať v podstate zajtra, ale existujú podmienky UEFA, ktoré hovoria o tom, že štadión musí byť nahlásený niekoľko mesiacov dopredu a musia tu prebehnúť prípravné zápasy, aby sa otestovala bezpečnostná pripravenosť. Ja si osobne myslím, že prvý zápas reprezentácie by sa mohol uskutočniť v prvej polovici budúceho roka," pokračoval 59-ročný Kmotrík.

Na Pasienkoch "mládežníci" Slovana

Bratislavský Slovan strávil ostatných deväť rokov na Pasienkoch, ktoré po poslednom zápase jesennej časti aktuálnej sezóny Fortuna ligy opustil. A-mužstvo síce na tomto štadióne nebude pôsobiť, ale "belasí" by tu radi umiestnili mládežnícke mužstvá.





"Dnes má Slovan Bratislava vybudovanú stopercentnú infraštruktúru, pribudlo osem ihrísk vrátane dvoch s umelou trávou a umelým osvetlením. Na Pasienkoch by sme preto radi zostali a mali by sme tam akýsi tréningový kemp. Mládež nás stojí približne milión eur ročne. Potrebujeme každý týždeň vypraviť niekoľko autobusov s hráčmi, trénermi aj lekármi na to, aby sme o niekoľko rokov mali k dispozícii odchovancov na úrovni zahraničných hráčov, ktorých máme aktuálne v kádri," vysvetlil.

