Národniari si budú voliť predsedu. Danko má vraj výhru poistenú (komentár)

Po debakli v jarných parlamentných voľbách v sobotu zasadne snem Slovenskej národnej strany (SNS).

Najzaujímavejším bodom je istotne voľba predsedu strany, pričom sa o túto funkciu uchádzajú doterajší predseda Andrej Danko a súčasný podpredseda Anton Hrnko.

Samozrejme, delegáti sa v tejto súvislosti nevyhnú ani hodnoteniu prepadu v parlamentných voľbách.

Čo prinesie voľba predsedu?

Hneď na začiatku treba pripomenúť, že doterajšie snemy národniarov, na ktorých sa volilo alebo hodnotilo najvyššie vedenie, boli často búrlivé.





Nadávalo sa do šialených kráv či „zdochliakov“ alebo sa vypínalo svetlo v sále. SNS zažívala viaceré vnútorné rozkoly, počas ktorých striedavo opúšťali stranu členské krídla, neskôr sa znovu spájali a nakoniec sa nerozišli v dobrom. Niečo podobné sa nevylučuje ani v sobotu.





Ani jeden z kandidátov na predsedu iste nemá takú povahu ako bývalý predseda Ján Slota, ale tvrdé slová určite nebudú chýbať. Danko bude chcieť vysvetliť, že voľby sú aj o štyri roky a práve on, tak ako v roku 2016, privedie stranu znovu do parlamentu. Hrnko zase bude tlmočiť nespokojnosť veľkého počtu členov so spôsobom fungovania strany, kde je demokracia údajne potieraná a súčasný predseda robí všetko, aby si zachoval vlastnú kožu.

Danko si v strane narobil veľa nepriateľov

Súčasný predseda národniarov to nebude mať ľahké. Strana po účasti vo Ficovej vláde bola často predmetom výsmechov a ostrej kritiky verejnosti. Predtým však, ešte v prvej polovici volebného obdobia, mnohí videli práve jeho ako človeka, ktorý môže odstaviť Roberta Fica. Nasvedčovali tomu aj vysoké volebné preferencie, ale potom šlo všetko dolu vodou. Samotný Danko k tomu značne prispel napríklad bozkávaním kapitánskych výložiek, výstavbou stožiaru pred parlamentom alebo zvláštnou obhajobou svojej rigoróznej práce.

Členovia vedenia strany sa veľmi nelíšili. Spomeňme si na odchod Petra Plavčana z ministerského postu pre netransparentné prideľovanie dotácií. Podobným štýlom sa pracovalo aj v Poľnohospodárskej platobnej agentúre, ktorá bola pod kuratelou SNS a kauza vyvrcholila zatknutím jej bývalého šéfa Jána Kožucha. Nákupy na Ministerstve obrany SR tiež vyvolávajú veľa pochybností. Podobných prípadov je určite viac a niektoré budú mať v budúcnosti možno aj súdnu dohru. Voliči vo voľbách povedali, čo si tom myslia.





S takouto vizitkou ide Andrej Danko do boja o opätovné zvolenie. Netreba mu však uprieť jeho pokusy zvíťaziť nad Smerom-SD v sociálnej oblasti. Niektoré návrhy pomohli istým skupinám občanov, ale k zvýšeniu popularity to nepomohlo. Teraz chce presvedčiť, že to on vie aj inak. Nikto však nevie ako.

Hrnko je jeden zo zakladajúcich členov strany

Anton Hrnko patrí medzi zakladajúcich členov SNS pri jej znovuobrodení. Doteraz sa pýši straníckym preukazom číslo 8. V strane však dlho nezostal. Rozhodol sa ju opustiť v roku 1994 pre – ako sám uviedol – spôsob, akým Ján Slota prišiel do čela strany. „Bol to puč zrežírovaný Vladimírom Mečiarom,“ konštatoval. Veľa rokov pracoval na ministerstve obrany a členský preukaz si znovu prevzal v roku 2014, keď ho na to po dlhšom rozhovore presvedčil práve Andrej Danko.





Už počas vládnutia v minulom volebnom období často kritizoval spôsob vedenia strany. Nedával si vždy servítku pred ústa, predovšetkým vo svojich príspevkoch na sociálnych sieťach. Podľa vlastných slov po prípadnom zvolení sa pokúsi prinavrátiť strane miesto, ktoré mala v minulosti a hodnotám, ktorým sa hlásila pri zakladaní. Znovu sa však nastoľuje otázka: „Ako?“





Uvedomiť by si mal, že už nie je rok 1990. Nebezpečenstvo zo strany maďarskej menšiny viac neexistuje aj vďaka rozpoltenosti maďarských politických predákov. Stavať na kartu nebezpečenstva, ktoré hrozí slovenskému národu, je už asi minulosťou. Občanov trápia iné problémy a nie nacionálna ohrozenosť a na toto bude nové vedenie musieť odpovedať. Jeho pozitívom je principiálnosť, raz už zo strany odišiel, možno bude musieť znovu.





Ako to dopadne?

Predpokladaný výsledok je, že to Andrej Danko ustojí. Prihráva mu k tomu aj zloženie delegátov snemu. Podľa odhadov niektorých členov SNS bude na rokovaní iba 24 percent delegátov, ktorí nemajú nejakú politickú funkciu. „Bude tam viac ako 70 predsedov okresných rád, ktorých nejakým spôsobom dosadil práve Andrej Danko,“ konštatoval jeden z delegátov.





Hrnkoví priaznivci však očakávajú, že bitka bude vyrovnaná a nič nie je isté. Možno majú falošnú nádej, lebo takmer vo všetkých stranách si predseda dobre ustráži, aká bude štruktúra delegátov.

Otázne je, čo potom?

Pravdepodobne Hrnko znovu opustí stranícke rady národniarov, ale väčším nebezpečenstvom pre Danka je, že tak urobí aj veľký počet členov. Predovšetkým tých, ktorí sú v strane od jej založenia. Mnohí už neveria jeho sľubom a definitívne to vzdajú. Kde a ako chce Danko nájsť nových členov, bude musieť vysvetliť čím skôr, lebo inak strana, ktorej korene sa datujú do roku 1871, bude už minulosťou. Pokusom o vypísanie referenda o predčasných voľbách asi nie.

Najčítanejšia najnovšia správa

Hasičom sa nedarí uhasiť lesný požiar v parku České Švýcarsko, o pomoc požiadali aj slovenských kolegov

26.7.2022 (Webnoviny.sk) - V obci Mezná v Národnom parku České Švýcarsko oheň z lesného požiaru preskočil na niekoľko domov.

Horia desiatky hektárov lesa

Z obce sa v dôsledku silnejúceho požiaru museli nad ránom hasiči evakuovať, ale po svitaní sa tam vrátili. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.

S ohňom, ktorý zasiahol niekoľko desiatok hektárov lesa, od nedele bojujú desiatky hasičských jednotiek, policajné aj armádne vrtuľníky i lietadlo.

Pomoc zo Slovenska

„Jedinou možnosťou je hasiť zo vzduchu. Žiadame o pomoc ostatné európske štáty. V utorok na poludnie by mali priletieť dva vrtuľníky zo Slovenska,“ povedal v relácii Snídaně s Novou generálny riaditeľ Hasičského záchranného zboru Vladimír Vlček.

Požiar viedol k evakuácii desiatok turistov a obyvateľov Meznej ako aj obce Hřensko a uzatvorili preň aj okolité cesty a hranice s Nemeckom. Dym z požiaru je v dôsledku poveternostných podmienok cítiť už vo viacerých častiach Česka.

Dnes ráno bylo rozhodnuto o vyslání dalších hasičů a techniky do Hřenska z @hzskhk a @HZS_Pardubice. https://t.co/gYO1upbS6d — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) July 26, 2022

Viac k téme: Evakuácia, Lesný požiar

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené