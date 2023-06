Národná vodíková stratégia nie je dokončená, Sulík predloženie kľúčového dokumentu stále odkladá

Návrh akčného plánu opatrení pre úspešnú realizáciu Národnej vodíkovej stratégie by mal byť v blízkej budúcnosti predložený do medzirezortného pripomienkového konania. Pre agentúru SITA to potvrdilo Ministerstvo hospodárstva SR.

Zvýšenie energetickej bezpečnosti

Samotnú stratégiu pritom vláda schválila ešte v júni minulého roka, na jej rozpracovanie do konkrétnych opatrení sa tak čaká takmer rok.

„Ide o rozsiahly, komplexný dokument, na príprave ktorého sa podieľalo viacero odborníkov a bol aj konzultovaný s odborníkmi z praxe. Návrh obsahuje takmer 40 opatrení a jeho uvedenie do praxe pomôže zvýšiť energetickú bezpečnosť štátu a urýchliť transformáciu národného hospodárstva na nízkouhlíkové, a to práve pomocou vodíka,“ uviedol k materiálu rezort hospodárstva.

Cesta k uhlíkovej neutralite

Kabinet mal podľa uznesenia k schválenej stratégii rokovať o akčnom pláne do konca vlaňajšieho roka. Ministerstvo však požiadalo o odklad, a tak sa dokument napokon na stoly ministrov ešte nedostal.





Začiatkom roka pritom minister hospodárstva Richard Sulík pre agentúru SITA uviedol, že akčný plán je už takmer hotový, dolaďovať sa mali už iba detaily.

Národnú vodíkovú stratégiu schválila vláda v lete 2021. Definuje strategickú úlohu štátu pri využití vodíkových technológií. Jej cieľom je zvýšiť konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky a zároveň prispieť k uhlíkovo neutrálnej spoločnosti v súlade s Parížskou klimatickou dohodou. Prostredníctvom stratégie má štát vytvoriť rámec pre využitie vodíka v celom jeho reťazci.

