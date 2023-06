Napriek nedostatku nehnuteľností netreba skočiť na prvú ponuku. Predávajúci ceny často prestreľujú

Predajné ceny v inzerátoch môžu nových záujemcov o vlastné bývanie nepríjemne prekvapiť, a to najmä pre ich nepretržitý rast.

Ten nezastavila ani pandémia, a tak namiesto pôvodných 1 853 eur, za ktoré sa dal v priemere kúpiť meter štvorcový koncom roka 2020, zaplatí kupujúci podľa údajov Národnej banky Slovenska v súčasnosti o dve stovky viac.

Väčší dopyt ako ponuka

Jedná sa však iba o ponukovú cenu, teda sumu, za ktorú sa nehnuteľnosť inzeruje. V realite môže kupujúci zaplatiť oveľa viac.

Transakčná cena, za ktorú sa obchod skutočne uzavrie, totiž často stúpa pre nedostatok nehnuteľností. Podľa odborníka na reality zo spoločnosti FinGo.sk, Viktora Obtuloviča totiž na Slovensku k uspokojeniu dopytu chýba viac ako 300-tisíc bytov.

„Zo skúsenosti môžem uviesť príklad predaja rodinného domu v Rovinke v okrese Senec, na ktorý sa našlo viac kupujúcich a napokon sa predal o 10-tisíc eur drahšie, ako bola inzerovaná jeho ponuková cena,” uviedol Obtulovič.

Zľavy sú možné z viacerých dôvodov

To však neznamená, žeby sa v súčasnej dobe na trhu z nehnuteľnosťami nedalo zjednávať. Dochádza k tomu najmä v prípade bytov na prízemí, bez výťahu či loggie a pri bytoch v horšej lokalite či s nedostatkom svetla.





Nižšiu cenu môže zabezpečiť aj fakt, že na nehnuteľnosti je potrebné ešte realizovať výrazné stavebné úpravy alebo že má nevhodnú polohu.

Osobitnou kapitolou sú nadcenené nehnuteľnosti, na ktoré Obtulovič portál vRealitách.sk upozornil. Najmä pri rekreačných typoch nehnuteľností môžu byť podľa odborníka ceny premrštené aj o 50 percent.





Cenu by si mali záujemcovia preveriť aj u takzvanej súkromnej inzercie, v rámci ktorej mnoho predajcov čaká, či niekto na ich prehnanú ponuku zareaguje.

Pozor na prestrelené ceny

Vysoké očakávania u niektorých klientov eviduje aj Ján Palenčár, prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska (NARKS), podľa ktorého dochádza z ich strany k nadhodnoteniu v priemere o 25 percent a viac.





„Ponuková cena nehnuteľnosti by pritom nemala presiahnuť 15 percent trhového priemeru ceny porovnateľnej nehnuteľnosti,“ upozornil predseda NARKS.

Realitná kancelária však nemôže klientovi prikázať, aby túto hranicu dodržal. Pôsobí totiž len ako poradca pri stanovovaní ceny.





Môže však jej predaj odmietnuť, pretože predražená nehnuteľnosť je ťažko predajná, a to dokonca aj po tom, čo dôjde k dodatočnému zníženiu jej ceny.





K tomu totiž kancelárie podľa Palenčára sami klientov vyzývajú, ak zistia, že o nehnuteľnosť nejaví nikto záujem.

Informovanosť pomáha

Kupujúci by preto mali podľa Obtuloviča aspoň trochu poznať trh, k čomu na začiatok stačí, aby sledovali ponukové ceny na realitných portáloch v danej lokalite. Zistia tak, za koľko sa predáva meter štvorcový.





„V takom prípade sa nedostanem do situácie, že nehnuteľnosť o niekoľko tisíc eur preplatím,“ uviedol odborník zo spoločnosti FinGO.

Takáto znalosť trhu je dôležitá aj v prípade, ak si kupujúci chce zabezpečiť nové bývanie bez realitnej kancelárie. Vtedy môže pomôcť nezaujatý odborník na reality, ktorý s ním absolvuje prehliadku vybranej nehnuteľnosti.





Pozor by si mal dať kupujúci aj na ponuky, ktoré sú príliš dobré. Ak sa rozhodne nespolupracovať s realitnou kanceláriou, ktorá ma na starosti ich preverovanie, mal by si podľa Palenčára zabezpečiť aspoň audit právneho stavu nehnuteľnosti.





Prostredníctvom preverenia vlastníckych vzťahov či vecných bremien, ktoré sú na nehnuteľnosti, sa totiž dá predísť podvodu.





Preveriť však treba aj technický stav nehnuteľnosti, teda či nemá skryté vady alebo nakoľko je energeticky náročná. Odborníci sa zhodujú aj na tom, že k samotnému procesu predaja, teda pri tvorbe kúpnej zmluvy, by nemal chýbať právnik.

Podvod alebo výhodná ponuka?

Podľa Obtuloviča však nie je každá výhodná ponuka nutne podvodom. Existujú totiž situácie, v ktorých hrá pre predávajúceho hlavnú rolu čas.

„Napríklad ak našli iný byt či dom a potrebujú financie kvôli rezervácii a ďalším platbám na novú nehnuteľnosť. Taktiež sa to stáva pri dedičskom konaní, kedy chcú viacerí dediči nehnuteľnosť rýchlo predať, aby sa dostali k hotovosti,” vysvetlil Obtulovič.





Podobne sa nehnuteľnosti môže chcieť predávajúci zbaviť v súvislosti s rozvodom alebo hlučným či inak nepríjemným susedom alebo sťahovaniu sa do zahraničia za prácou.





Napríklad športovci alebo manažéri, ktorí pracujú na Slovensku len určité obdobie, sa budú chcieť rýchlo bytu zbaviť a odísť za lepšou ponukou, ktorá často býva časovo obmedzená.

Horoskopy na dnes Piatok 23. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Úlohy sa stanú pre vás neprehľadné. Zapríčiníte si to však len vy, lebo naďalej otáľate s riešením. Popoludní sa konečne pozriete na nejaký problém s odstupom.

Býk 21.4. - 21.5.

Dnešné úspechy, aj keď drobné, vám zvýšia sebadôveru, ktorú tak potrebujete. Konečne sa vám podarí zbaviť pochybností, či postupujete správne. Nechajte sa riadiť intuíciou.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek menším nedorozumeniam i stresom dokážete nemožné. Stačí, aby ste sa len trochu ovládali. Informácie, ktoré získate, sa vám podarí výhodne využiť.

Rak 22.6. - 22.7.

Vaše činy súvisiace so vzťahmi budú mimoriadne úspešné. V zamestnaní sa vám núka vynikajúca ponuka. Mali by ste sa do nej pustiť z plných síl.





