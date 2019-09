Napäté vzťahy medzi Iránom a Spojenými štátmi sa môžu zvrhnúť do vojny, vyhlásil Maas

PARÍŽ 19. júna (WebNoviny.sk) - To, že sa napäté vzťahy medzi Iránom a Spojenými štátmi zvrhnú do vojny, sa nedá úplne vylúčiť. Po rokovaní s francúzskym ministrom zahraničia Jeanom-Yvesom Le Drianom to v stredu v Paríži vyhlásil šéf nemeckej diplomacie Heiko Maas.

"Situácia je vážna," dodal jeho francúzsky rezortný kolega. Je podľa neho potrebné urobiť všetko pre to, aby sa napätie v tomto regióne už ďalej nezvyšovalo.

Maas ani Le Drian nechceli špekulovať, kto mohol stáť za útokmi na ropné tankery, ktoré v posledných týždňoch zaznamenali v Ománskom zálive.

Spojené štáty z útokov obviňujú Irán, ten to však popiera. Američania zatiaľ svoje obvinenia nepodložili žiadnymi relevantnými dôkazmi, zvyšné krajiny svetového spoločenstva sú aj preto zatiaľ v tejto otázke skôr opatrné.

