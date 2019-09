Naomi Osaková sa stala šampiónkou US Open, vo finále prekvapujúcu pokorila Serenu Williamsovú

NEW YORK 8. septembra (WebNoviny.sk) - Japonská tenistka Naomi Osaková sa stala víťazkou ženskej dvojhry na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku.

V sobotňajšom finále zdolala legendárnu Američanku Serenu Williamsovú za 79 minút 6:2, 6:4. Serena predviedla pod zatvorenou strechou na hlavnom dvorci Arthur Ashe Stadium nepresvedčivý výkon, kým jej súperka v prvom kariérnom grandslamovom finále neukázala žiadne známky nervozity.

Kariérne maximum Osakovej

Za víťazstvo si Osaková pripíše do rebríčka 2000 bodov a posunie sa v rebríčku WTA na 7. miesto. Zároveň získa nezdanenú prémiu vo výške 3,8 milióna amerických dolárov. Serena vybojovala 1300 bodov a odmenu 1,85 milióna USD. V najnovšom vydaní rebríčka WTA jej bude patriť 16. miesto.



Dvadsaťročná Osaková sa pri tretej účasti na US Open dostala prvýkrát do finále. Pri predchádzajúcich dvoch účastiach v New Yorku sa s turnajom rozlúčila vždy v 3. kole. Predvlani skončila na rakete Američanky Madison Keysovej, minulý rok nestačila na Estónku Kaiu Kanepiovú. Tohtoročným postupom do finále v New Yorku si utvorila kariérne maximum na turnajoch veľkej štvorky a stala sa zároveň najmladšou finalistkou US Open od roku 2009, keď sa vo finále predstavila 19-ročná Dánka Caroline Wozniacka. Svoj doterajší jediný titul na turnaji WTA dosiahla v marci, keď nenašla premožiteľku v americkom Indian Wells.

Williamsová neprekonala rekord

Tridsaťšesťročná Serena sa tak nestala historicky najstaršou grandslamovou šampiónkou (26. septembra oslávi 37 rokov, pozn.) a neprekonala svoj vlastný rekord, ktorý stanovila pri triumfe na Australian Open 2017. Vlani v New Yorku pre materské povinnosti neštartovala, vo finále sa zatiaľ naposledy na domácom grandslame predstavila v roku 2014.



Víťaznú trofej dvíhala vo Flushing Meadows nad hlavu v rokoch 1999, 2002, 2008, 2012, 2013 a 2014. Siedmim triumfom mohla prekonať krajanku Chris Evertovú v počet singlových triumfov v NY v tzv. otvorenej ére. Zároveň nevyrovnala inú legendu, Austrálčanku Margaret Courtovú, v rekordnom počte singlových triumfov na grandslamoch (24).

V nedeľu o 22.00 h SELČ sa vo finále dvojhry mužov stretnú Srb Novak Djokovič a Argentínčan Juan Martin Del Potro. Miestny šampión 2011 a 2015 Djokovič vedie v štatistike zo vzájomných duelov 14:4. Del Potro získal svoj jediný grandslamový titul práve na US Open v roku 2009.

US Open - Dvojhra žien - finále: Naomi Osaková (Jap.-20) - Serena Williamsová (USA-17) 6:2, 6:4, za 79 minút





