Námorná doprava sa podieľa na svetových emisiách asi tromi percentami, hľadajú sa riešenia

Cieľom Európskej zelenej dohody je dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050, pričom Medzinárodná námorná organizácia (IMO) si kladie za cieľ znížiť emisie z lodnej dopravy o najmenej polovicu. Kľúčovou technológiou na zníženie emisií z lodnej dopravy by sa mala stať elektrifikácia, no technológia batérií pre lode ešte nie je zďaleka taká vyspelá, aby to umožnila.