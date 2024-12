Náklady na realizáciu 9 úsekov R4 od hraníc s Poľskom po Kapušany môžu byť 1,7 miliardy eur

Celkové odhadované investičné náklady na realizáciu deviatich úsekov rýchlostnej cesty R4 v plnom profile od štátnej hranice Slovenska a Poľska po Kapušany pri Prešove dosahujú objem približne 1,7 mld. eur.

Táto suma zahŕňa náklady na stavebné práce aj projektovú dokumentáciu a majetkovoprávne usporiadanie. Súčasný polovičný obchvat Svidníka by dobudovali do plného profilu.

Vyplýva to z návrhu Ministerstva dopravy a výstavby SR na zabezpečenie prípravy R4 v uvedenej trase a zefektívnenie prípravy diaľnic a rýchlostných ciest, ktorý už schválila vláda.

Trvanie výstavby

Podľa predbežných odhadov a za predpokladu vhodnosti a výhodnosti použitia modelu verejno-súkromného partnerstva (PPP) by sa príprava súťažiteľného projektu výstavby R4 touto formou mohla začať najskôr v druhej polovici roka 2024. Ministerstvo dopravy by mohlo obstarať koncesionára najskôr v treťom štvrťroku 2026.





„Predpokladáme, že koncesionár by projektovanie v stupni dokumentácie pre stavebné povolenie, vrátane získania stavebného povolenia, zabezpečoval vo svojej réžii, pričom v takomto prípade je predpokladaný termín začatia výstavby v treťom až štvrtom kvartáli 2027,“ uviedol rezort dopravy. Výstavba by mala trvať štyri až päť rokov a celý koridor R4 od hranice s Poľskom po Kapušany by tak mohol byť v prevádzke v roku 2032.

Tradičný model

Pri použití tradičného modelu verejného obstarávania bez PPP by príprava a výstavba R4 trvali o niekoľko rokov dlhšie. Základný scenár (I. variant) počíta s tým, že len príprava po podpis zmluvy so zhotoviteľom by trvala 3 072 dní, teda takmer 8,5 roka.

Ak by v príprave neboli revízne postupy a boli dodržané všetky zákonné lehoty zo strany príslušných inštitúcií, NDS by mohla podpísať zmluvu so zhotoviteľom najskôr v polovici roka 2031.

Optimálny scenár

Reálny scenár (II. variant) predpokladá, že príprava sa predĺži na 4 427 dní, čiže 12 rokov. V prípade neschválenia navrhovaných legislatívnych zmien a ak bude naďalej potrebné predkladať podklady na ekonomické hodnotenie Útvaru hodnoty za peniaze v každej fáze prípravy projektu a budú revízne postupy, zmluvu bude možné podpísať v druhom polroku 2036.

Optimálny scenár (III. variant) ráta s možnosťou uzavretia zmluvy so zhotoviteľom v prvom polroku 2030. Príprava by mala trvať 2 497 dní, zhruba 7 rokov, v prípade prijatia navrhovaných zmien a ak by neboli využité revízne postupy. Odhadovaná časová úspora pri optimálnom scenári je asi 18 mesiacov.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Pondelok 23. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Pondelok 23. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Neodkladajte problémy bokom, ale snažte sa o ich okamžité riešenie. Čím viac ich odložíte na neskoršie, tým viac komplikácií pribudne. Nenechávajte nič na náhodu.

Býk 21.4. - 21.5.

Stojte pevne na vlastných nohách a nevšímajte si žiadne posmešky. Mali by ste mimoriadne zvýšiť svoju aktivitu, asi sa to prejaví i na výsledkoch.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Najkritickejšie bude ráno. Len sa nezariekajte a nesľubujte nič, čo by vás mohlo neskôr mrzieť. Večer nájdete niečo, o čom ste si mysleli, že je navždy stratené.

Rak 22.6. - 22.7.

Dnes by ste mali dokázať, že nie ste taký egoista, za akého vás niektorí ľudia majú. Keď budete naozaj chcieť, určite nájdete kompromis prijateľný tak pre vás, ako aj pre druhú stranu.













Všetky Horoskopy Pondelok 23. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu