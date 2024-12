Nakazených novým koronavírusom môže byť až 70 percent populácie, varuje Merkelová

Novým koronavírusom sa môže podľa epidemiológov nakaziť až 70 percent celkovej populácie. Varovala pred tým v stredu na narýchlo zvolanej tlačovej konferencii v Berlíne nemecká kancelárka Angela Merkelová.

„Musíme si byť vedomí toho, že ak je tu vírus, populácia zatiaľ na tento vírus nemá imunitu, a neexistujú zatiaľ vakcíny a liečba, tak infikované bude vysoké percento obyvateľstva – podľa expertov 60 až 70 percent,“ povedala nemecká kancelárka.

Hranice nezatvoria

Nemecko podľa Merkelovej nehodlá zatvoriť hranice, pretože tento spôsob boja proti koronavírusu nepovažuje za účinný. Európski lídri by sa mali podľa nej dohodnúť na tom, „ktoré opatrenia sú správne a efektívne, a ktoré nie“.

„My v Nemecku sme v každom prípade toho názoru, že zatváranie hraníc nie je vhodnou odpoveďou na tento problém,“ dodala.

Pedantné testovanie obyvateľstva

V Nemecku doteraz zistili koronavírus u 1622 osôb a na respiračné ochorenie COVID-19, ktoré nový koronavírus vyvoláva, zomreli v krajine traja ľudia.

To, že Nemecko má omnoho nižšiu mieru úmrtí medzi nakazenými ako väčšina iných krajín, sa vysvetľuje najmä tým, že krajina krátko po prepuknutí nákazy zaviedla veľmi pedantné testovanie obyvateľstva.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Nedeľu 22. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Nedeľu 22. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Pred vami sa črtá spoločenské podujatie. Nemali by ste ho absolvovať sami, mohlo by sa to dotknúť vášho partnera. Rozhovorom s právnikom sa vyhnite

Býk 21.4. - 21.5.

Váš pokus dosiahnuť lepšiu pozíciu stroskotá. Obetavo priložíte ruky k dielu a získate sympatie, ktoré by ste mohli v budúcnosti využiť.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Očakávate priveľa za to, málo, čo dávate okoliu. Preto sa nečudujte, že týždeň je plný prekvapení, ktoré vám nedovolia ani sa nadýchnuť.

Rak 22.6. - 22.7.

Záležitosti tvojho srdca, ktoré sa zdali doteraz pomýlené sa začínajú prejavovať opäť ako reálne. Treba sa len viac angažovať a vyliezť zo svojej ulity.













Všetky Horoskopy Nedeľu 22. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu