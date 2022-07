Najvyšší súd SR sa bude čoskoro zaoberať kauzou bezdôvodnej vraždy, posúdi odvolanie špeciálneho prokurátora

8.1.2022 (Webnoviny.sk) - Najvyšší súd SR vytýčil na utorok 11. januára verejné zasadnutie, na ktorom sa bude zaoberať odvolaním špeciálneho prokurátora v kauze bezdôvodnej vraždy zo začiatku minulého roka.

Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku v tomto prípade uložil 15. októbra 2021 obžalovanému Rudolfovi D. trest 24 rokov v ústave s najprísnejším stupňom stráženia.

Lipšic podal odvolanie

Spoluobžalovanému Milanovi J. uložil súd trest 20 rokov väzenia v ústave so stredným stupňom stráženia. Zároveň má dvojica obžalovaných vyplatiť matke, otcovi a dcére zavraždeného Jozefa Plicu náhradu škody zhodne po 10 300 eur. Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic na mieste podal odvolanie, keďže pre Rudolfa D. požadoval doživotný trest a pre Milana J. trest 25 rokov väzenia.

Podľa predsedu senátu ŠTS Miroslava Mazúcha však nebola pre uloženie doživotného trestu Rudolfovi D. splnená podmienka, že by neexistovala možnosť nápravy nižším trestom. Odvolal sa pritom na stanovisko znalca, že resocializácia po dlhoročnom treste sa nedá vylúčiť. Sudca tiež poukázal na relatívne nízky vek obžalovaných (22, resp. 20 rokov). Súd zároveň podľa neho musel prihliadať na priznanie sa a oľutovanie skutku zo strany oboch obžalovaných, čo sú poľahčujúce okolnosti.

Aké je to zabiť človeka

Vražda sa stala v presne neustálenom čase na prelome januára a februára minulého roka v Martine. Dvojica podľa prokuratúry svoju obeť, príležitostného murára Jozefa z Dubového, zavraždila len preto, lebo Rudolf D. chcel vraj zistiť, „aké to je zabiť človeka“. Obžalovaní Jozefa nalákali do opusteného krytu civilnej obrany pod zámienku pitia alkoholu.

Tam ho napadli dreveným hranolom a kopali ho do hlavy a iných častí tela. Predtým sa ho Rudolf D. opýtal, „aký je to pocit, že tejto noci zomrie". Útok trval podľa obžaloby približne 30 minút, pričom obeti jeden z obžalovaných tiež skočil na krk. Rudolf D. následne podrezal obeti hrdlo a Milan J. mu zarezal sklennou črepinou do viacerých častí hlavy. Dôvodom bolo, že chcel vidieť mozog obete.

Podľa svedeckých výpovedí Rudolf D., ktorý bol už v minulosti trestaný pre ublíženie na zdraví a výtržníctvo, po vražde ukázal telo obete niekoľkým kamarátom. Zároveň sa im vyhrážal, pokiaľ by vec ohlásili.

Hasičom sa nedarí uhasiť lesný požiar v parku České Švýcarsko, o pomoc požiadali aj slovenských kolegov

26.7.2022 (Webnoviny.sk) - V obci Mezná v Národnom parku České Švýcarsko oheň z lesného požiaru preskočil na niekoľko domov.

Horia desiatky hektárov lesa

Z obce sa v dôsledku silnejúceho požiaru museli nad ránom hasiči evakuovať, ale po svitaní sa tam vrátili. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.

S ohňom, ktorý zasiahol niekoľko desiatok hektárov lesa, od nedele bojujú desiatky hasičských jednotiek, policajné aj armádne vrtuľníky i lietadlo.

Pomoc zo Slovenska

„Jedinou možnosťou je hasiť zo vzduchu. Žiadame o pomoc ostatné európske štáty. V utorok na poludnie by mali priletieť dva vrtuľníky zo Slovenska,“ povedal v relácii Snídaně s Novou generálny riaditeľ Hasičského záchranného zboru Vladimír Vlček.

Požiar viedol k evakuácii desiatok turistov a obyvateľov Meznej ako aj obce Hřensko a uzatvorili preň aj okolité cesty a hranice s Nemeckom. Dym z požiaru je v dôsledku poveternostných podmienok cítiť už vo viacerých častiach Česka.

Dnes ráno bylo rozhodnuto o vyslání dalších hasičů a techniky do Hřenska z @hzskhk a @HZS_Pardubice. https://t.co/gYO1upbS6d — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) July 26, 2022

Viac k téme: Evakuácia, Lesný požiar

