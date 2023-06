Najvyšší súd potvrdil vinu podnikateľov Salmanovcov z podplácania, špeciálna prokuratúra požadovala prísnejšie tresty

14.3.2023 (SITA.sk) - Najvyšší súd SR v utorok potvrdil vinu podnikateľov Sergeja a Alexandra Salmanovcov z podplácania. Na utorkovom verejnom zasadnutí totiž zamietol odvolania obžalovaných, ako aj Úradu špeciálnej prokuratúry. Ten požadoval pre dvojicu prísnejšie tresty. Utorkové rozhodnutie najvyššieho súdu je právoplatné.

Tiež mal zaplatiť finančný trest 15-tisíc eur. Alexandrovi súd vymeral trest šesť rokov väzenia rovnako v ústave s minimálnym stupňom stráženia. Zaplatiť mal finančný trest vo výške 10-tisíc eur. Advokát obžalovaných následne avizoval podanie odvolania. Prokurátor Vasiľ Špirko avizoval, že na rozhodnutie o prípadnom odvolaní si ponechá zákonnú lehotu a písomné odôvodnenie verdiktu súdu si musí naštudovať.

Súd totiž v rámci rozsudku žalovaný skutok „podčlenil” do prípadu, v rámci ktorého boli otec a syn už v minulosti uznaní za vinných a v danom prípade im boli uložené rovnaké tresty, ktoré už majú odsedené.

V roku 2015 pritom v rovnakom prípade súd vyniesol oslobodzujúci rozsudok. Vec však na ŠTS vrátil dovolací senát Najvyššieho súdu SR v septembri 2020. NS SR vtedy konštatoval, že v prípade bol porušený zákon v prospech obžalovaných.

Podľa obžaloby si v tomto prípade Sergej a Alexander Salmanovci v apríli a máji 2010 zabezpečili neoprávnené vyplatenie nadmerných odpočtov DPH vo výške 443-tisíc eur. Za desaťpercentnú províziu mal vyplatenie zabezpečiť bývalý riaditeľ Daňového úradu v Dunajskej Strede Dušan Klvaňa. Spod obžaloby však ŠTS otca so synom v júli 2015 oslobodil, pričom v novembri 2016 verdikt potvrdil aj NS SR.

Podnikatelia Alexander Salmanov a jeho otec Sergej Salmanov si v apríli 2015 v inej kauze na NS SR vypočuli právoplatný rozsudok, ktorým ich súd uznal vinnými z podplácania bývalej riaditeľky Daňového úradu v Šamoríne Márie Zákalovej. NS SR tak potvrdil verdikt ŠTS z roku 2014.

Podnikatelia podľa obžaloby Zákalovej sľúbili za vybavenie bezproblémového vyplácania vrátenej DPH desať percent z uplatnených odpočtov. Odmenu jej v decembri 2010 vypočítali na 290-tisíc eur, Mária Zákalová napokon dostala 40-tisíc eur v hotovosti. Zvyšných 250-tisíc eur nechala na ďalšie zhodnotenie u podnikateľov s tým, že si ich môže kedykoľvek vyžiadať.

