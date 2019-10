Najvyšší súd bude pre fašistické tendencie rozhodovať o zrušení strany Kotleba – ĽS NS

BRATISLAVA 7. apríla (WebNoviny.sk) - Najvyšší súd SR vytýčil na utorok pojednávanie vo veci návrhu na rozpustenie politickej strany Kotleba - ĽS NS. Generálny prokurátor Jaromír Čižnár podal podnet na zrušenie strany 24. mája 2017.

Po vyhodnotení rozsiahlych zadovážených podkladov sa ukázalo, že politická strana Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko ako extrémistická politická strana s fašistickými tendenciami svojím programom a činnosťou porušuje Ústavu Slovenskej republiky, zákony a medzinárodné zmluvy, odôvodnil svoj postup Čižnár.

Viacerí poslanci čelili trestnému stíhaniu

Podľa názoru prokuratúry je cieľom tejto politickej strany odstránenie súčasného demokratického systému v Slovenskej republike. Generálna prokuratúra argumentovala, že dostala vyše 170 podaní s požiadavkou podať Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky návrh na rozpustenie politickej strany Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko.

Strana ĽS NS sa do parlamentu dostala po parlamentných voľbách v roku 2016. Odvtedy viacerí jej poslanci čelili trestnému stíhaniu. Poslanec Milan M. bol neprávoplatne odsúdený na peňažný trest päťtisíc eur. Súd ho totiž uznal za vinného z prečinu hanobenia národa, rasy a presvedčenia v súbehu s prečinom podnecovania, hanobenia a vyhrážania sa osobám pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti a etnickej skupine.



Dôvodom bol jeho rozhovor pre žilinské Rádio Frontinus, kde sa kriticky vyjadroval na adresu Rómov.

Obžalovaní aj predseda strany

Poslanca Stanislava M. naopak súd neprávoplatne oslobodil spod obžaloby za trestné činy výroby extrémistických materiálov, rozširovania extrémistických materiálov a hanobenia národa, rasy a presvedčenia. Obžaloba poslancovi pripisovala status, v ktorý kritizoval, že prezident Kiska udelil vyznamenania mimo iného osobám židovského pôvodu. Oba prípady má ešte Najvyšší súd SR prejednať v odvolacích konaniach.

Predseda strany Marian K. zase čelil obžalobe pre podozrenie z prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd. Na podujatí svojej strany totiž rozdal trom rodinám šeky po 1 488 eur. Vzniklo tak podozrenie, že strana sa tým prihlásila k známemu neonacistickému symbolu 1488. Číslo 14 predstavuje vetu „we must secure the existence of our people and a future for white children“ (Musíme zabezpečiť existenciu našich ľudí a budúcnosť bielych detí), ktorej autorom je americký rasista David Lane.



Veta má 14 slov a číslovka 14 sa používa ako neonacistický symbol často v kombinácii s číslom 88, ktoré v nacistickej symbolike odkazuje na nacistický pozdrav Heil Hitler, keďže písmeno H je ôsmym písmenom v abecede. Sudca Špecializovaného trestného súdu však obžalobu pre procesné pochybenia vrátil prokurátorovi.

