Najviac ľudí volí Smer-SD, strane Za ľudí stúpla podpora a Kollár s Matovičom sú na tom rovnako

14.10.2019 (Webnoviny.sk) - Strane bývalého prezidenta Andreja Kisku Za ľudí stúpli voličské preferencie na 12 percent. Kresťanskodemokratického hnutie (KDH) by sa tesne dostalo do Národnej rady SR so ziskom 5,6 percenta.

Vyplýva to z najnovšieho prieskumu volebných preferencií, ktorý uskutočnila agentúra AKO pre stranu Za ľudí v dňoch 7. až 10. októbra na vzorke 1 000 respondentov.

SaS a SNS delí 0,3 percenta

Najviac ľudí by stále volilo Smer-SD (20,1 percent), na druhom mieste by sa umiestnila koalícia PS/Spolu so ziskom 12,7%. Tesne za nimi by nasledovala strana Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko (12,3%) a už spomínaná strana Za ľudí.

Na piatom mieste by skončila SaS (6,7%), šiesta by bola SNS (6,4%), nasledovali by hnutia Sme rodina – Boris Kollár (5,9%) a OĽaNO (5,8%). Do parlamentu by sa nedostala ani jedna strana zastupujúca maďarskú menšinu. Most-Híd by volilo 3,9% respondentov, SMK 3,1%.

Harabinova Vlasť má 1,3 percenta

Zadávateľom prieskumu bola politická strana Za ľudí. Respondenti odpovedali na otázku: „Ak by sa parlamentné voľby do NR SR konali najbližší víkend, ktorej politickej strane by ste dali Váš hlas? Prečítam vám ich v náhodnom poradí.“

Rozhodnutých, teda tých, ktorí deklarovali, že by išli voliť a vedia koho, bolo 67,5 percent. Určite by nešlo voliť 7,9% respondentov, 23,5% nevedelo koho by teraz volili a 1,4% odmietlo prezradiť, koho by volili.





