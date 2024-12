Najprv poškodil autá, potom udrel politika. Agresívny muž vyčíňal na predvolebnej akcii Demokratov

Členovia strany Demokrati sa spamätávajú z nepríjemného incidentu, ktorý sa stal počas predvolebnej akcii na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave v pondelok 21. augusta.

Okoloidúci muž najprv išiel smerom k straníckemu vozidlu a začal ničiť všetko, čo mu prišlo do cesty. Neskôr dokonca napadol jedného z politikov. Informovala TV Joj na svojom webe Noviny.sk.

Poškodil dve autá

„Videl som, ako nejaký pán držal stierač v ruke, a potom začal kričať. Výrazne poškodil jedno auto, druhé iba mierne,“ opísal situáciu člen strany Demokrati Juraj Dobšovič.

Členovia strany sa snažili agresívneho muža upokojiť a zabrániť mu v ďalšiemu útoku. Začal im však nadávať a opäť sa pokúsil poškodiť majetok. „Snažil som sa útoku zabrániť tým, že som dal ruku medzi auto,“ povedal Dobšovič.





To muža zrejme ešte viac naštvalo a udrel politika päsťou do tváre. Celý incident musela riešiť privolaná polícia.

Potýčku odsúdila líderka strany

„Môžeme potvrdiť, že na mieste udalosti bola zadržaná jedna podozrivá osoba. Poverený príslušník Okresného riaditeľstva PZ Bratislava I začal trestné stíhanie vo veci prečinu poškodzovania cudzej veci,“ informovala Jana Šimunková, hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave.





Na potýčku reagovala aj líderka strany Andrea Letanovská, ktorá odsúdila akékoľvek nenávistné prejavy.





„Odsudzujeme takéto nenávistné prejavy a nenecháme sa nimi zastrašiť. V žiadnom prípade sa nechceme vracať do doby, kedy boli politické názory potláčané násilím,“ uviedla na záver jednotka kandidátky Demokratov.

