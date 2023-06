Nájomné výrazne klesá. Oplatí sa ešte kúpiť byt ako investíciu?

Ako povedal analytik Across Private Investments Dominik Hapl, spozornieť by mali teda všetci, ktorí plánujú kúpu investičného bytu. Výnos z nájomného totiž klesá, no cena, ktorú investor za byt zaplatí, neustále rastie. Takáto investícia sa investorom podľa analytika nemusí vyplatiť.