Najobľúbenejším ovocím Slovákov sú jahody a banány, zo zeleniny jednoznačne paradajky

Ovocie a zelenina tvoria jednu z najdôležitejších súčastí nášho jedálnička

Čerstvosť, chuť, kvalita a výhodná cena – podľa toho vyberajú Slováci ovocie a zeleninu

Ženy jedia ovocie a zeleninu častejšie ako muži

Ako prvé ich do košíka vkladá až 47 percent Slovákov, až potom nasleduje chlieb a pečivo. To samozrejme môže byť do určitej miery ovplyvnené aj usporiadaním predajní, keďže sú väčšinou vyložené pri vstupe do predajne. Hovoria o tom výsledky reprezentatívneho prieskumu, ktorý pre spoločnosť BILLA na vzorke 508 respondentov realizovala agentúra 2muse v máji 2019.

Najobľúbenejším ovocím Slovákov sa podľa prieskumu stali jahody, ktoré obľubuje až 69 % Slovákov. "Jahody jednoznačne patria medzi najobľúbenejšie ovocie, je však možné, že prvú priečku im zabezpečila aj ich sezóna, ktorá prebiehala práve počas dopytovania. Na druhom mieste sa umiestnili banány so 62 %, nasledujú jablká s 58 % a hrozno s 56 %. TOP 5 uzatvárajú čučoriedky. K obľúbenosti na úrovni zhruba 50 % sa tesne priblížili ešte čerešne, mandarínky a hrušky," uviedol Michal Vyšinský z prieskumnej agentúry 2muse. Ako dodáva, exotickejšie ovocie je o niečo menej obľúbené ako tradičné slovenské. Ľudia jednoducho majú už svojich favoritov a novinky prijímajú postupne. Zaujímavé údaje prinieslo porovnanie medzi odpoveďami mužov a žien. To, že ženy majú ovocie spravidla radšej ako muži, sa dalo predpokladať, ale o zaradenie čučoriedok do TOP 5 sa postarali práve vyššie preferencie u žien. Klesá ale napríklad obľúbenosť pomarančov, ktoré preferuje len 34 % žien.

"Výsledky naznačujú, že ženy sa o svoje zdravie starajú o trochu viac. Preferujú jahody a čučoriedky, ktoré patria medzi najlepšie ovocie. Muži sa orientujú skôr na kyslejšie chute, z citrusov vyhrávajú mandarínky, pomaranče a citróny. Ak odhliadneme od aktuálnej sezóny jahôd, tak najpopulárnejší je banán. Pri ňom si však treba dávať pozor, pretože priemerný banán obsahuje 23-28 g sacharidov a má vyššiu glykemickú nálož, takže sa z neho uvoľní do krvi väčšie množstvo cukru. Takže ovocie určite áno, ale niektoré s mierou," uviedol odborník na výživu MUDr. Boris Bajer.

"Slováci obľubujú čerstvý sortiment potravín a tomu sme prispôsobili aj usporiadanie oddelení v našich predajniach. Hneď pri vstupe ich víta široká ponuka čerstvého a šťavnatého ovocia a zeleniny, ktoré kontrolujeme aspoň každé dve hodiny. Záleží nám na tom, aby si naši zákazníci mali možnosť vybrať z pestrej ponuky lokálneho slovenského ovocia a preto si môžu vybrať aj výlučne slovenské produkty s označením Slovenská farma. Viacero druhov ovocia a zeleniny by v našich podmienkach nedozrelo, preto máme v ponuke aj ovocie a zeleninu od overených dodávateľov z kontrolovaných sadov zo slnečnejších prímorských oblastí," uviedla Kvetoslava Kirchnerová, hovorkyňa siete predajní BILLA a dodala, že mimoriadnu pozornosť venujú aj kvalite ovocia, jeho čerstvosti a chuti. To si ľudia veľakrát uvedomia až doma, keď si na ňom pochutnajú. "Na pulty preto vykladáme napríklad mandarínky a pomaranče, ktoré sa ľahko lúpu, neobsahujú tvrdé jadrá a ktoré majú dostatočnú cukornatosť. Súčasne sú na pulte ponúkané v tzv. ready-to-eat kvalite, teda kvalite určenej na priamu konzumáciu, preto nie je potrebné čakať niekoľko dní, pokým ovocie doma na okne "dôjde" ako kedysi," vysvetľuje K. Kirchnerová

Slováci určili aj rebríček najobľúbenejšej zeleniny. Kraľujú jednoznačne paradajky so 79 %, preferuje ich dokonca až 85 % žien. Spoločnú druhú priečku obsadili zemiaky a mrkva so 68 %. Nasledujú uhorky, ktoré si vybralo medzi najobľúbenejšie takmer dve tretiny opýtaných a TOP 5 uzatvára paprika. Medzi obľúbené patria ešte aj cibuľa, reďkovka, karfiol, šalát, kaleráb, kapusta a brokolica. "Aj pri zelenine platí, že ju viac obľubujú ženy, teda s výnimkou zemiakov a kapusty, ktoré o trochu viac preferujú muži," uviedol M. Vyšinský.

"Zaujímavé je, že sa na prvých troch miestach opäť nachádza zelenina, ktorá patrí medzi tie s najvyšším obsahom sacharidov – rajčiny, zemiaky a mrkva. Netreba však panikáriť, skôr sa sústrediť na vyváženosť v strave," uviedol výživový poradca MUDr. Boris Bajer a dodal, že medzi najpopulárnejšie potraviny sa nedostala brokolica, cuketa, zeler, či baklažán, ktoré patria medzi zeleninu s nízkym glykemickým indexom a určite by prispeli k vyváženejšej strave. Rovnako mu medzi najobľúbenejšou zeleninou chýba červená repa a špargľa, aj keď tá sa v rebríčku neobjavila pravdepodobne z dôvodu sezónnosti.

Pri nákupe ovocia a zeleniny zohráva hlavnú úlohu chuť, čerstvosť, kvalita a cena, avšak ľudí zaujíma aj krajina pôvodu, kedy preferujú slovenské ovocie a zeleninu. Slovenské ženy aj muži svorne tvrdia, že ovocie a zeleninu jedia najčastejšie a najradšej čerstvé. Pokiaľ má byť upravené, tak preferujú tepelne upravené, s väčším odstupom džúsy a až potom smoothies a sušené ovocie.

