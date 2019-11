Najlepším slovenským startupom v energetike je Danubia Nanotech

BRATISLAVA 25. apríla (WebNoviny.sk) - Vo finále PowerUP!, najväčšej súťaže pre startupy v regióne strednej a východnej Európy, bude Slovensko zastupovať Danubia Nanotech. V poľskom Krakove zabojuje v konkurencii 13 finalistov nielen o 50 000 eur, ale aj o pozornosť investorov a obchodných partnerov.

Víťazná spoločnosť Danubia Nanotech zabojuje v celoeurópskom finále s grafénovým teplotným senzorom, ktorý by mal byť v budúcnosti aplikovaný aj na batériové články v elektromobiloch. "Vlastnosti grafénu umožňujú, že náš senzor je oproti existujúcim technológiám na trhu ľahší, lacnejší, môže merať na väčších plochách a vďaka aplikácii na adhezívnej fólii sa dá ľahšie nasadiť na batériové články. Elektromobilita je trend budúcnosti a my veríme, že náš senzor sa stane súčasťou moderných batérií," dodáva Patrik Križanský, konateľ Danubia Nanotech.

Cenu publika udelil partner súťaže, Slovenská inovačná a energetická agentúra, firme Zdroj Zeme so svojim produktom Effeco, ktorý regeneruje pôdu. Špeciálnu cenu nadácie Provida za najväčší progres počas súťaže získala firma Mesled Energy, ktorá vyvíja inovatívny systém na vykurovanie a ochladzovanie skleníkov. V slovenskom finále okrem startupov na prvých troch miestach zabojovali aj Zdroje zeme, Trin Technology, Enerbank, Enevi, a Veritas Drilling.

Začínajúce inovatívne firmy museli porotu presvedčiť nielen o inovatívnosti nápadu či riešenia, ale aj o potenciáli rozvíjať ho biznisovo. O slovenskom finalistovi súťaže PowerUP!, ktorý zabojuje nielen o 50 000 eur, ale aj o miesto v prestížnom akcelerátore Highway, sa rozhodlo v stredu 24. apríla v Berlinka Café v Bratislave.

Najlepšie tohtoročné slovenské startupy vyberala porota v zložení Lukasz Frydrych (InnoEnergy), Michal Mühl (Slovenská inovačná a energetika agentúra), Andrej Juris (Západoslovenská distribučná) a Michal Nešpor (Crowdberry). "Z pohľadu poroty bol dôležitý najmä potenciál nápadu uspieť na trhu, a to až v globálnom meradle. Samozrejme sme posudzovali aj možnosti dlhodobého rozvoja produktov a služieb postavených na nápade súťažiacich," hovorí Lukasz Frydrych, investičný manažér InnoEnergy.

Receptom na úspech je trhový potenciál

Aj tento rok sa do PowerUP! podľa Michala Laca, partnera CIVITTA Slovakia, ktorá na Slovensku EIT InnoEnergy zastupuje, prihlásili zaujímavé startupy. "Aj počas workshopov predchádzajúcich samotnému finále odprezentovali všetci súťažiaci zaujímavé nápady, produkty a služby. Danubia Nanotech mala z môjho pohľadu navrch najmä vďaka silnému tímu a unikátnosti technológie, ktorá môže mať v zahraničí veľký ohlas. Verím, že aj vďaka tomu sa im v celoeurópskom finále ako zástupcom Slovenska podarí zabodovať," dodáva M. Laco.

Zlatým partnerom súťaže PowerUP!, nielen na Slovensku ale v rámci celej Európy, sa premiérovo tento rok stala skupina Západoslovenská energetika (ZSE). "Samozrejme ako veľká energetická spoločnosť sme súčasťou prebiehajúcej transformácie energetiky. Jej súčasťou sú nové výzvy, ktoré sa dajú zvládnuť len novými technológiami, je preto prirodzené, že chceme podporovať vznik inovácií v tejto oblasti aj u nás na Slovensku. Nielen v rámci takýchto súťaží, ale aj v praxi. V súčasnosti napríklad spolupracujeme aj s minuloročným víťazom slovenského kola PowerUP! - tímom PowereX," dodáva Andrej Juris, člen predstavenstva spoločnosti Západoslovenská distribučná, ktorá je súčasťou skupiny ZSE. Partnerom súťaže PowerUP! je aj Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA).

Veľké finále počas Impact ´19 v Krakove

PowerUp! je najväčšia súťaž startupov v regióne strednej a východnej Európy. Do 5. ročníka súťaže, ktorú organizuje InnoEnergy, sa zapojilo takmer 300 tímov s inováciami z oblastí ako je energetika, mobilita, ochrana ovzdušia či inteligentné technológie.

Danubia Nanotech zabojuje spolu s ďalšími 13 finalistami o hlavnú cenu 50 000 eur a príležitosť zapojiť sa do prestížneho podnikateľského inkubátora Highway®, ktorý ponúka možnosť finančnej investície až do výšky 150 000 eur. Víťaza 5. ročníka PowerUP! vyberie medzinárodná porota 21. mája v Krakove počas jedného z najväčších ekonomických podujatí v strednej a východnej Európe – Impact19. Viac informácií o súťaži nájdete aj na https://powerup.innoenergy.com/.

INNOENERGY JE NAJVÄČŠIA INOVAČNÁ PLATFORMA PRE UDRŽATEĽNÚ ENERGIU V EURÓPE

InnoEnergy pôsobí v 40 krajinách, v ktorých spolupracuje s viac ako 300 partnermi – veľkými priemyselnými firmami, poprednými výskumnými a akademickými inštitúciami, ako aj inovatívnymi podnikateľmi. Ročne investuje okolo 100 mil. eur do riešení, ktoré zvyšujú konkurencieschopnosť vďaka čistejším, lepším a efektívnejším technológiám. InnoEnergy je podporované aj Európskym inštitútom pre inovácie a technológie (European Institute of Innnovation and Technology). Za sedem rokov existencie investovalo InnoEnergy do inovatívnych projektov celkovo 2 mld. eur. Vďaka tejto podpore sa podarilo preraziť na trh viac ako 80 novým inovatívnym produktom.

