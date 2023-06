Najlepším hraným filmom 29. ročníka MFF Art Film Fest sa stala snímka Dalva, najlepším krátkym filmom 48 hodín

23.6.2023 (SITA.sk) - So záverom 29. ročníka Medzinárodného filmového festivalu Art Film Fest prišiel aj moment, na ktorý sme všetci čakali - vyhlásenie víťazov v medzinárodných súťažiach a udelenie piatich cien Modrý anjel a tiež ocenenia Hercova misia a Zlatá kamera.

V uplynulých dňoch porota v zložení maďarskej režisérky Agnés Kocsis, tureckého producenta Kaana Müjdeciho, českej režisérky Beaty Parkanovej, poľského kameramana Adama Sikoru a slovenského režiséra a producenta Ivana Ostrochovského, pozorne sledovala programový výber deviatich súťažných dlhometrážnych filmov z celého sveta. Sekcii súťažných filmov, ktorú zostavil umelecký riaditeľ festivalu Martin Palúch, tento rok dominovali snímky venujúce sa problematike narušených rodinných vzťahov a opustenia. Päť z nich sa sústreďuje na tínedžerky v hlavnej úlohe a práve spomedzi týchto snímok vzišla aj tá víťazná v kategórii Najlepší film. Stal sa ním belgicko-francúzsky film Dalva režisérky Emmanuelle Nicot. K udeleniu Modrého anjela v hlavnej kategórii sa vyjadrila aj samotná porota: "Režisérka nám originálnym a hlbokým spôsobom úspešne ukazuje nejednoznačnosť pocitov dievčaťa, ktorému sa v mysli mieša seriózne zneužívanie a láska zároveň.”

Svedkyňou podobne násilného činu bola aj hlavná hrdinka austrálskeho filmu Blaze, ktorú stvárnila Julia Savage. Za svoje herectvo v štylisticky pestrej snímke o vyrovnaní sa s traumatickým zážitkom jej porota udelila Modrého anjela za najlepší ženský herecký výkon. Ocenená Julia Blaze vo svojom príhovore spomenula, že je to jej vôbec prvé medzinárodné ocenenie.

Rovnakú cenu v mužskej kategórii získal Juraj Lerotić, za hlavnú rolu v chorvátskom filme Bezpečné miesto, ktorý si aj sám napísal a režíroval podľa vlastnej životnej skúsenosti. Porota ocenila jeho všestranný prístup a vernosť, akú sa mu podarilo v dráme o samovražednom pokuse dosiahnuť: "Vytvoril pravdivú, autentickú postavu, ktorá bola konfrontovaná s vážnou duševnou chorobou".

V kategórii Najlepšia réžia získala cenu Modrý anjel režisérka z Kostariky Valentina Maurel za svoj film Mám elektrické sny. "Zachytenie drobných detailov zložitého vzťahu otca s dcérou, so silnými scénami a jedinečnou atmosférou,” očarilo tohtoročnú porotu aj mnohých divákov, a to aj napriek tomu, že ide o debut mladej režisérky.

"Za citlivé vyváženie tajomstva a reality, ktorá spochybňuje zmysel života,” porota udelila zvláštnu cenu výnimočnému mysterióznemu filmu Domingo a hmla o mužovi, ktorý sa odmieta vzdať svojej pôdy a domova, hoci je pod tlakom zločineckej skupiny.

V Medzinárodnej súťaži krátkych filmov udelila trojčlenná porota Modrého anjela iránskej snímke 48 hodín, v ktorej má hlavný hrdina, väzeň Nader iba presne vymedzený čas na to, aby mohol zaujať rolu otca svojej malej dcéry. "Dojal nás tento silný príbeh rozbitej rodiny. Tento film vrhá svetlo na hlboký dopad opresívneho systému a prostredníctvom intímneho pozorovania skúma emocionálny zmätok a túžbu," poznamenala porota, ktorú tvorili, herečka Elizaveta Maximová, filmová vedkyňa Lea Pagáčová a umelec Radu Sticlea.

Zvláštne uznanie si medzi krátkymi filmami vyslúžili snímky Chlieb náš každodenný slovenskej režisérky Alici Bednárikovej a Fairplay režiséra Zoela Aeschbachera.

Televízia JOJ, hlavný mediálny partner festivalu, vyhlásila divácku súťaž o najlepší dlhometrážny film. Diváci festivalu ho mohli určiť prostredníctvom internetového hlasovania v rezervačnom systéme Cinepass. Víťaza na záverečnom ceremoniáli vyhlásil herec a moderátor Dušan Ambróš. Divácku cenu získal írsky film Tiché dievčatko režiséra Colma Bairéada.

Počas slávnostného záverečného ceremoniálu, ktorý je už tradičným vyvrcholením osemdňového filmového sviatku, bolo udelené aj ďalšie čestné ocenenie Hercova misia za celoživotné dielo, tentoraz českej filmovej a divadelnej herečke Eve Holubovej. Ocenenie jej odovzdala slovenská herečka Kristína Svarinská. "Mám ďalší dôvod, prečo Košice milujem. Ďakujem za toto ocenenie. Cítila som na tomto festivale neuveriteľnú ľudskú pospolitosť, vieru, nádej a lásku k životu," dodala v príhovore laureátka Eva Holubová.

Čestnú cenu Zlatá kamera za celoživotný prínos filmu si z Košíc odnáša maďarský režisér Béla Tarr, ktorý na festivale strávil niekoľko dní a poctil návštevníkov viacerými odbornými diskusiami či prednáškami. Cenu mu odovzdal jeho dlhoročný spolupracovník, herec Mihály Kormos. "Keď začínate nakrúcať film, idete na filmový pľac, v tom momente si nedokážete predstaviť, že niekto ocení túto vašu prácu. Máte len pocit, že chcete niečo zdieľať, niečo rozdať. Som poctený a hovorím vďaka!" dodal vo svojom príhovore ocenený maďarský režisér Béla Tarr.

Na 29. ročníku MFF Art Film Fest, ktorý sa koná od 16. júna 2023 do 23. júna 2023 pripravili organizátori spolu 146 filmových projekcií 82 dlhometrážnych a 37 krátkych filmov zo štyroch svetadielov. Okrem toho mohli návštevníci festivalu spoznať osobnosti slovenského aj svetového filmu, zúčastniť sa rozmanitých odborných masterclassov, autogramiád či hudobných predstavení.

Organizátori ďakujú partnerovi festivalu Nadácii SPP za finančnú podporu, zachovávanie kultúrnych hodnôt, podporu umenia a mladých umelcov a rozvoj regionálnej kultúry v Košickom kraji. "Festival ani tento rok nesklamal. Okrem iného priniesol aj dôležité témy, ktoré odrážajú dianie v spoločnosti. Aj my ako jeho partner máme záujem na tom, aby sa veci pomenovávali, témy otvárali a aby sme my ľudia, aj vďaka filmovému umeniu na sebe neustále pracovali a stávali sa lepšími," uviedla Eva Guliková, správkyňa Nadácie SPP.

Festival finišuje v piatok 23. júna, kedy je ešte naplánovaných trinásť filmových projekcií, vrátane viac ako sedemhodinového filmu Satanské tango oceneného režiséra Bélu Tara (s dvoma plánovanými prestávkami), ako aj film Odpočítavanie – posledný film Ivana Palúcha, ktorý o svojom otcovi nakrútil a z ukážok jeho filmov zostrihal umelecký riaditeľ festivalu Martin Palúch. Ten tento film aj osobne uvedie. Záverečným filmom bude snímka Hrdinovia robotníckej triedy, ktorý budú môcť vidieť diváci v Amfiteátri U. S. Steel Košice.

