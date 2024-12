Najlepšie podcasty, ktoré menia svet? Rozhovor s organizátormi súťaže Podcast roka

Adriana Opath: Takto pred rokom sme sa so Štefanom, Ryžou, a Dankou rozhodli urobiť Podcast roka. Na tabuľu sme si nakreslili príjemný malý komorný projekt, ktorý sme zatiaľ celý kreovali v online priestore. Veď teda sme digitálna agentúra okto—digital, tam sme doma a okrem toho máme náš podcastový boutique Shtoodio, takže podcastom sa venujeme. Prišlo nám to ako skvelý nápad a skvelé prepojenie. Naše chcenie, možnosti a očakávania sa začali násobiť. Vtedy nám Dávid a Matej expresne rýchlo odpovedali na mail - či aj oni sú v podcastoch až po uši ako my. A kamarátstvo bolo na svete. Organizátorsky sme sa dopĺňali od samého začiatku a vďaka ich podcastovému portálu skpodcasty sme postavili pevné základy súťaže, ktorá na Slovensku doteraz chýbala.