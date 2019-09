Najlepšie komunikujúcou spoločnosťou na Slovensku je stále Lidl

BRATISLAVA 27. novembra 2018 (WBN/PR) - V doterajších piatich ročníkoch súťaže Hermes získal diskontný reťazec dvadsať ocenení

Ocenení je veľa, no najlepší môže byť iba jeden a v oblasti komunikácie to je na Slovensku dlhodobo Lidl. V novembri sa uskutočnilo vyhlásenie piateho ročníka ankety Hermes Komunikátor roka, jediného ocenenia zameriavajúceho sa na komunikáciu inštitúcii so zákazníkmi. Rovnako ako v predošlých štyroch ročníkoch zvíťazil Lidl vo svojej kategórií podľa dlhodobého prieskumu verejnej mienky, na základe hlasovania verejnosti medzi obchodnými reťazcami a odniesol si tiež absolútnu cenu verejnosti. Diskont vyhral aj Cenu agentúry 2018 v kategórii Najefektívnejšie využitie nových médií. Celkovo získal Lidl už dvadsať ocenení Hermes.

"V Lidli veríme, že cestou k úspechu je vysoká kvalita a neustále zlepšovanie sa, a to vo všetkých ohľadoch, vrátane komunikácie. Vážime si dôveru zákazníkov, ktorú nám opäť vyjadrili v prieskume a tiež v hlasovaní. Ocenenia Hermes vnímame ako záväzok aj naďalej komunikovať so zákazníkmi otvorene a reagovať na ich podnety. Aby mala komunikácia zmysel, musí byť obojstranná, uveriteľná a úprimná," povedal Tomáš Bezák, vedúci úseku komunikácie Lidl Slovenská republika.

Súťaž Hermes Komunikátor roka prebieha v troch etapách. Prvou je reprezentatívny kvantitatívny prieskum realizovaný prieskumnou spoločnosťou MEDIAN SK. Z dopytovania, ktoré prebiehalo počas prvých deviatich mesiacov roka 2018 na vzorke minimálne 9000 respondentov, vzišlo trojčlenné poradie v jednotlivých kategóriách. Medzi obchodnými reťazcami opäť vyhral Lidl, na pomyselnej striebornej pozícii sa umiestnila Coop Jednota Slovensko, tretí bol Kaufland.

Druhou časťou projektu bolo hlasovanie verejnosti na základe skúseností s konkrétnou inštitúciou v oblasti komunikácie. Verejnosť odovzdala v internetovej ankete počas štyroch týždňov celkovo 43 613 hlasov. Lidl po piatykrát získal Cenu verejnosti v kategórií obchodné reťazce a tiež Absolútnu cenu verejnosti.

Odborná porota oceňovala prihlásené projekty v oblasti komunikácie. Lidl uspel s konceptom komunikácie módnej kolekcie Esmara by Heidi Klum v online prostredí.

O projekte Hermes Komunikátor roka

HERMES KOMUNIKÁTOR ROKA je jediné ocenenie pre najlepšie komunikujúcu inštitúciu v Slovenskej republike so zákazníkom. Odbornými garantmi projektu sú Prof. PhDr. Pavel Horňák, PhD., vedúci Katedry marketingovej komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Ing. Jindřich Bardon, analytik výskumu sr., Slovenský rozhlas RTVS a Mgr. Josef Fišer, obchodný a marketingový riaditeľ, MEDIAN SK, s.r.o. Projekt organizuje agentúra 2lovebrands. Viac info na www.cenyhermes.sk.



