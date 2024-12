Najkrajšie zvuky Slovenska: Nový projekt Škody láka objavovať a približuje budúcnosť značky

25.8.2023 (SITA.sk) -

Škoda Auto Slovensko predstavuje unikátny projekt, ktorý spája objavovanie našej krajiny s výhodami elektromobilu

Reprezentuje novú filozofiu značky a pohľad na budúcnosť mobility

Odborník na zvuky Jureš Líška, takmer dve desiatky unikátnych lokalít a bezemisná Škoda Enyaq Coupé pozývajú k ohľaduplnému objavovaniu Slovenska

Ten zosobňuje novú esenciu značky, ktorá kladie dôraz na životné prostredie, prepojenie s prírodou a objavovanie nového.

Stelesnenie budúcnosti značky Škoda

Projekt Najkrajšie zvuky Slovenska zachytáva esenciu pôsobivých miest našej krajiny netradičným spôsobom – pomocou zvukových nahrávok. Jeho hlavným protagonistom sa stal muzikant a producent kapely Fallgrap, Jureš Líška, ktorý prebrázdil Slovensko a lovil tie najzaujímavejšie zvuky našej krajiny. Z jeho roadtripu vznikol krátky dokument s jedinečným zvukovým dizajnom, ktorý odhaľuje skryté zvuky rastlín, zvierat, ale aj stavieb či podzemia.

Jureš sa za lovením zvukov Slovenska vybral na sedadle 100 % elektrického SUV Škoda Enyaq Coupé, ktoré okrem bezemisnej jazdy vyniká aj mimoriadne tichou prevádzkou. Sám to povedal: ,,Kto chce počuť svet, musí ostať ticho."

Originálna marketingová kampaň ukazuje cestu, ktorou sa vydáva Škoda. V centre pozornosti stojí bezemisná budúcnosť a dôraz na zodpovedný prístup.

"Neustále objavovanie je neoddeliteľnou súčasťou života. Našim novým projektom chceme ukázať, že dobrodružstvo môžete zažiť aj bez rušenia okolia hlukom a emisiami. Zároveň v súlade s našou novou brand identitou približujeme značku Škoda modernému, mladému publiku, ktorému záleží na budúcnosti planéty. Najlepším spoločníkom na šetrný presun k miestam, kde objavíte tie najkrajšie zvuky, je náš najnovší elektrický model Enyaq Coupé - jedna z hlavných hviezd projektu,” približuje Roman Rajtár, vedúci marketingu Škoda Auto Slovensko.

Komfortný a tichý presun na cestách

Počas roadtripu navštívil Jureš Líška takmer dve desiatky unikátnych miest po celom Slovensku. Pri hľadaní a nahrávaní najkrajších zvukov Slovenska čelil nástrahám počasia aj divokej prírody.

Elektromobil Škoda Enyaq Coupé, ktorý mu pri preprave asistoval, dokonale spĺňa požiadavky moderných objaviteľov. Je štýlový, komfortný a jeho elektrický motor o sile 299 koní ponúka vždy dostatok výkonu, avšak bez toho, aby rušil okolie hlukom či lokálnymi emisiami.

Okrem tichého a čistého pohonu prináša tiež množstvo technologických noviniek, ktoré sa postarajú o pohodlnú jazdu za každým dobrodružstvom. Jureš sa na svojom roadtripe mohol okrem najmodernejšieho vozidla Enyaq Coupé spoľahnúť aj na oblečenie od rodinnej slovenskej značky Buffet, ktorá na výrobu používa zvyškové materiály z najkvalitnejších látok, aby neprodukovali žiadny odpad a pritom docielili dlhú životnosť.

Najkrajšie zvuky Slovenska na vlastnej koži

Vypočuť si najkrajšie zvuky Slovenska si môžete aj vy, a to na oficiálnej stránke projektu. Ak by ste ich chceli radšej počuť osobne, nájdete tu aj databázu lokalít, kde boli nahrané - od Číčovského mŕtveho ramena, prezývaného aj perla Žitného ostrova, cez majestátnu Čertovu bránu vo Veľkej Fatre až po zatopený lom v zemplínskej dedinke Skrabské. Na stránke si môžete pozrieť aj originálny dokument z tohto neopakovateľného roadtripu z pohľadu Jureša Líšku, ako experta na zvuky.

Na stránke je k dispozícii aj plánovač cesty s mapou nabíjačiek a pri každej lokalite aj mapka, ktorá vás k nej dovedie.

Viac informácií nájdete na https://www.skoda-auto.sk/najkrajsie-zvuky.

Kto je Jureš Líška?

Juraj Líška, známy tiež pod pseudonymom Jureš, je jeho hlavným tvorcom a producentom kapely Fallgrapp, ktorá kombinuje elektronickú hudbu s tradičnými nástrojmi a organickými zvukmi. Produkcia hudby ho absolútne pohltila už v časoch, keď dostal svoj prvý počítač. Juraja odjakživa fascinovalo spojenie klasických nástrojov a elektroniky a je toho názoru, že v hudbe je dovolené všetko. Ako muzikant fascinovaný zvukom sa rozhodol zmapovať najkrajšie zvuky Slovenska a objaviť našu krajinu z prekvapivého uhla.

Informačný servis

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Nedeľu 22. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Nedeľu 22. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Pred vami sa črtá spoločenské podujatie. Nemali by ste ho absolvovať sami, mohlo by sa to dotknúť vášho partnera. Rozhovorom s právnikom sa vyhnite

Býk 21.4. - 21.5.

Váš pokus dosiahnuť lepšiu pozíciu stroskotá. Obetavo priložíte ruky k dielu a získate sympatie, ktoré by ste mohli v budúcnosti využiť.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Očakávate priveľa za to, málo, čo dávate okoliu. Preto sa nečudujte, že týždeň je plný prekvapení, ktoré vám nedovolia ani sa nadýchnuť.

Rak 22.6. - 22.7.

Záležitosti tvojho srdca, ktoré sa zdali doteraz pomýlené sa začínajú prejavovať opäť ako reálne. Treba sa len viac angažovať a vyliezť zo svojej ulity.













Všetky Horoskopy Nedeľu 22. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu