Najhoršia pandémia moru prišla z rovnakého miesta ako koronavírus. A tiež najprv do Talianska

Desiatky miliónov ľudí izolovali pre šírenie koronavírusu v Číne, ďalšie desiatky miliónov v Taliansku a ďalších európskych i amerických krajinách. V Ázii i Európe prijali vlády najrozsiahlejšie epidemiologické opatrenia v novodobej histórii, v dejinách ľudstva však nie sú zďaleka prvé ani najdlhšie.

Čierna smrť prišla z Číny

Zatiaľ najväčšia pandémia zasiahla Áziu a Európu v polovici 14. storočia. Pľúcny mor, ktorému sa hovorilo aj čierna smrť, vtedy zabil desiatky miliónov ľudí. Zaujímavé je, že cesta jeho šírenia bola rovnaká ako v súčasnosti v prípade koronavírusu.

Pľúcny mor spôsobený baktériou Yersenia pestis a prenášaný i kvapôčkovou nákazou, sa prvýkrát objavil taktiež v čínskej provincii Chu-pej. Ako píše portál českej televízie ČT24, v roku 1334 tam zabil asi 90 percent obyvateľstva.





Vďaka obchodníkom a kočovníkom sa začal mor pomaly blížiť k Európe. Tam vtedy pre malú dobu ľadovú trpelo obyvateľstvo hladomorom, a taktiež zníženou imunitou. Čierna smrť sa v roku 1347 najprv, podobne ako u koronavírusu, objavila na talianskom území, konkrétne v Janove a Benátkach.





Prvú karanténu zaviedli už v 14. storočí

Benátky okamžite prijali prísne opatrenia, ktoré tvrdo vynucovali. Všetkých nakazených odviezli von z mesta, kde ich nechali zomrieť. O pár rokov neskôr prijali systém karantény, ktorý prevzali od mesta Ragus, dnešný Dubrovník.

Návštevníci mohli do mesta vstúpiť až 30 dní po príchode do oblasti, neskôr túto dobu rozšírili na 40 dní. A práve zo slov quaranta giorni (40 dní) vzniklo slovo karanténa. Benátky tiež vyhradili pre karanténu ostrov Lazzareto Vecchio, kam rýchlo premiestňovali všetkých, u koho sa prejavili symptómy choroby.

Zomrela polovica Európy

Aj ďalšie časti Európy prijímali karanténne opatrenia, z ktorých niektoré boli podobné tým dnešným. Zakázané boli trhy, veľké zhromaždenia ľudí, zatvárali sa školy, kúpele aj krčmy. Napriek týmto snahám zabila čierna smrť asi 30 miliónov Európanov, čo bola vtedy asi polovica populácie.

Horoskopy na dnes Nedeľu 22. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Nedeľu 22. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Pred vami sa črtá spoločenské podujatie. Nemali by ste ho absolvovať sami, mohlo by sa to dotknúť vášho partnera. Rozhovorom s právnikom sa vyhnite

Býk 21.4. - 21.5.

Váš pokus dosiahnuť lepšiu pozíciu stroskotá. Obetavo priložíte ruky k dielu a získate sympatie, ktoré by ste mohli v budúcnosti využiť.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Očakávate priveľa za to, málo, čo dávate okoliu. Preto sa nečudujte, že týždeň je plný prekvapení, ktoré vám nedovolia ani sa nadýchnuť.

Rak 22.6. - 22.7.

Záležitosti tvojho srdca, ktoré sa zdali doteraz pomýlené sa začínajú prejavovať opäť ako reálne. Treba sa len viac angažovať a vyliezť zo svojej ulity.













Všetky Horoskopy Nedeľu 22. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

