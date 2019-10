Najčastejším dôvodom odchodu lekárov a medikov do zahraničia nie sú platy, ale zlé vybavenie nemocníc

BRATISLAVA 6. októbra (WebNoviny.sk) – Najčastejším dôvodom odchodu lekárov a medikov do zahraničia je zlé vybavenie nemocníc. Vyplýva to z prieskumu, ktorého výsledky predstavila strana SPOLU – občianska demokracia na utorkovej tlačovej besede.

Z prieskumu okrem iného vyplýva, že plat nie je najdôležitejšou príčinou odchodu. U študentov sa umiestnil na piatom a u lekárov na siedmom mieste.

Vyjadrilo sa 500 študentov a lekárov

Expert SPOLU na zdravotníctvo Oskar Dvořák v spolupráci so sekciou mladých lekárov Českej lekárskej komory zozbieral názory 500 slovenských lekárov a medikov, ktorí zo Slovenska odišli, alebo to plánujú. Tretinu z respondentov tvorili študenti a dve tretiny pracujúci lekári.

Medici skôr vnímali ako problém zlé možnosti profesijného vzdelávania, nespokojnosť s prístupom vlády a korupciu. Lekári pred plat zaradili aj nedostatočné zamestnanecké podmienky a nekompetentné vedenie nemocníc. "Často lekári uvádzajú, že problémom je napríklad zladenie osobného života s profesionálnym," povedal Dvořák.

Štyri základné opatrenia

Na základe prieskumu strana stanovila štyri základné opatrenia, ktoré by sa mali podľa nej realizovať. Vláda by mala zmodernizovať budovy a nemocničné prístroje. Mala by tiež vyberať odborne zdatných manažérov, ktorí by riadili nemocnice.





Strana SPOLU ďalej navrhuje zaviesť zásluhovosť v odmeňovaní. To znamená, že ten, kto má dlhú službu, musí za ňu byť aj zaplatený.

Štvrtým opatrením je skvalitnenie, sprístupnenie a zjednodušenie vzdelávania a atestácií. Mladým lekárom niekedy nie je dovolené ani splniť podmienky atestácie, uviedol Dvořák.





"Toto sú riešenia, ktoré prichádzajú priamo od lekárov. Ak chceme vyriešiť ich odchody do zahraničia, tak ich musíme začať počúvať," uzavrel.

Reagujú aj na platy sestier

Predseda strany Miroslav Beblavý na besede reagoval aj na zvýšenie platov sestier, ktoré avizovali minister financií Peter Kažimír a a ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská.





Strana podľa neho víta zvýšenie platov, keďže sestry za lekármi v odmeňovaní zaostávajú a rozdiel je neúnosný. Problémy lekárov a sestier spája riadenie nemocníc, upozornil Beblavý.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !