Najbližšie parlamentné voľby môžu byť rozhodujúce, tvrdí SaS a navrhuje voľbu aj zo zahraničia

27.6.2019 (Webnoviny.sk) - Najbližšie parlamentné voľby môžu byť rozhodujúce pre to, akým smerom sa bude naša krajina uberať. Myslí si to poslankyňa NR SR za stranu SaS Jana Kiššová.

Na aktuálnu schôdzu parlamentu liberáli preto predložili návrh novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva, aby sa na voľbách mohli zúčastniť aj Slováci žijúci v zahraničí.

"Chceme, aby sa sem ľudia vracali s nádejou, že sa tu oplatí žiť. Pre SaS je priorita zapojiť Slovákov do volieb zo zahraničia," uviedla Kiššová na štvrtkovej tlačovej besede a vyzvala koalíciu, aby ich návrh podporila. Podľa poslanca NR SR a tímlídra SaS pre zahraničnú politiku a politický systém Martina Klusa by bolo možné voliť aj na veľvyslanectvách.

Chcú posilniť mieru volebnej účasti

SaS chce umožniť voliť zo zahraničia vo voľbách do Národnej rady SR, europarlamentu, vo voľbách prezidenta SR, v ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta a v referende.

Cieľom predkladanej novely zákona je posilnenie zastupiteľského princípu v modernej demokratickej spoločnosti ako aj posilnenie miery volebnej účasti v niektorých druhoch volieb. Podľa predkladateľov by sa malo voliť na zastupiteľských a konzulárnych úradoch Slovenskej republiky v zahraničí.

„Pri voľbe poštou by mala byť možnosť zaslať zásielku na ktorýkoľvek zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v zahraničí s tým, že zastupiteľský úrad zozbierané zásielky doručí Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky,“ uviedli na tlačovej besede.

Stúpajúci záujem o voľby poštou

Liberáli tvrdia, že stúpajúci záujem o voľby do NR SR poštou zo zahraničia dáva tušiť, že sa tento návrh stretne s pozitívnou odozvou medzi tými občanmi Slovenskej republiky, ktorí žijú mimo územia SR, alebo sú len krátkodobo v zahraničí v čase konania volieb.

Návrh poslanci predkladajú po konzultácii s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ktoré takúto pomoc našim občanom víta.

Návrh zároveň rieši problematickú časť súvisiacu s obsadzovaním volebných komisií na slovenských zastupiteľských úradoch v zahraničí.

Problémová transparentnosť sčítania hlasov

Podľa ministerky vnútra Denisy Sakovej rezort bude pracovať na tom, aby sa uľahčila voľba zo zahraničia. Ako vo štvrtok povedala novinárom po prejave na európskej konferencii riadiacich volebných orgánov v Bratislave, problémom pri eventualite volenia na zastupiteľských úradoch môže byť deklarovanie transparentnosti sčítania hlasov.

"Nevieme si úplne dobre predstaviť, že budeme voliť prostredníctvom zastupiteľstva, ktoré bude sčítavať hlasy a odovzdávať nám výsledky, pretože by sme nevedeli dodržať tú transparentnosť," povedala ministerka.

Dodala však, že to neznamená, že by rezort nedôveroval našim zastupiteľským úradom. "Ale chceme to vytvoriť tak, aby to fungovalo a nikto nemal pochybnosti o tom, že prišlo k nejakému netrasparentnému sčítavaniu hlasov," dodala.





