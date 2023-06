Najbližší spojenci zatiaľ nepodporili Rusko, separatistické regióny na Ukrajine neuznali

22.2.2022 (Webnoviny.sk) - Najbližší spojenci Ruska sa v utorok zdráhali podporiť rozhodnutie Moskvy uznať nezávislosť oblastí na východe Ukrajiny ovládaných povstalcami.

Kazachstan nemá uznanie v programe

Bieloruské ministerstvo zahraničia uviedlo, že vníma krok ruského prezidenta Vladimira Putina „s rešpektom a porozumením“, no zdržalo sa vyjadrenia, či Minsk bude nasledovať rozhodnutie Moskvy a uzná samozvanú Doneckú a Luhanskú ľudovú republiku.

Predstavitelia Kazachstanu, ktorého prezident minulý mesiac požiadal Rusko o vyslanie vojakov na potlačenie násilných nepokojov, uviedli, že otázka uznania separatistických regiónov nie je v programe tejto krajiny.

Obnovenie Sovietskeho zväzu neplánuje

Azerbajdžanský prezident Ilham Alijev, ktorý je v Moskve na rokovaní s Putinom, sa vo svojich verejne odvysielaných poznámkach nezmienil o uznaní Donecka a Luhanska zo strany Moskvy, ale namiesto toho sa zameral na bilaterálne vzťahy. Ďalší ruský spojenec na Kaukaze, Arménsko, zatiaľ nevydal žiadnu správu o podpore ruského kroku.

Medzitým sa Putin snažil ubezpečiť bývalých sovietskych spojencov Ruska, že si nepredstavuje žiadne obnovenie Sovietskeho zväzu. Azerbajdžanskému prezidentovi povedal, že špekulácie, že Rusko sa pokúsi obnoviť svoje impérium, sú „absolútne nepravdivé“.

