Nadal sa v 1. kole na US Open poriadne vytrápil, napriek zraneniu však dokázal zdolať Hijikata (video)

31.8.2022 (Webnoviny.sk) - Španielsky tenista Rafael Nadal zvládol duel 1. kola na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny - US Open v New Yorku. Proti Austrálčanovi Rinkymu Hijikatovi to preňho bol mimoriadne náročný zápas i preto, že nedávno prekonal náročné zranenie brušného svalstva. Po prehranom prvom sete však napokon zvíťazil 4:6, 6:2, 6:3, 6:3.

Pre zranenie vynechal semifinále

Nadal má v tejto sezóne grandslamovú bilanciu zápasov 20:0. Triumfoval na Australian Open i Roland Garros a jediný neúspech zaznamenal vo Wimbledone, kde pre spomenuté zranenie odstúpil pred semifinálovým stretnutím s Austrálčanom Nickom Kyrgiosom.

Vo Flushing Meadows sa predstavil po prvý raz od roku 2019, keď získal svoju štvrtú trofej na US Open. Priznal, že 1 087 dní preňho predstavovalo dlhé čakanie.

„Chvíľu som si myslel, že už sa sem nevrátim. Ale som tu... Som nesmierne šťastný. Nočné zápasy v New Yorku sú bezpochyby najlepšie,“ poznamenal Nadal pre oficiálny web podujatia.

Nadalova manželka je v nemocnici

Tridsaťšesťročný rodák z Manacoru na Malorke sa v zápase s Hijikatom pomalšie rozbiehal, no postupne našiel herný rytmus. Predtým naposledy prehral úvodný set v zápase 1. kola na grandslamovom turnaji ešte v roku 2016.

Zrejme mu na pohode nepridala skutočnosť, že jeho tehotnú manželku preventívne hospitalizovali na klinike v Palme de Mallorca, kde bude musieť zostať niekoľko týždňov. Kým sa Nadal nachádza v New Yorku, správy o manželkinom stave mu posiela jeho sestra.

Dvadsaťdvanásobný grandslamový šampión sa v 2. kole stretne s Talianom Fabiom Fogninim. V doterajších 17 vzájomných dueloch sa Nadal tešil z víťazstva 13-krát. Fognini ho však zdolal v 3. kole US Open 2015 po nezabudnuteľnej päťsetovej bitke.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Hlas-SD a Progresívne Slovensko vylúčili spoluprácu s extrémistickými stranami

18.6.2023 (SITA.sk) - Republika sa sama rozhodla, že nemôže byť prirodzeným partnerom pre Hlas. V diskusnej relácii V politike televízie Ta3 to uviedol predseda strany Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini.

Geopolitická orientácia Slovenska

S takýmito stranami podľa neho jeho strana nebude spolupracovať a ani so stranami, ktoré sa usilujú takéto strany legitimizovať a spolupracovať s nimi.

Pellegrini pripomenul, že jednou s podmienok Hlasu na spoluprácu je i nespochybňovanie geopolitickej orientácie Slovenska.

Extrémistické strany

V tomto kontexte poukázal na postoje hnutia Republika v súvislosti so slovenským členstvom v euroatlantických štruktúrach.

Hnutie Progresívne Slovensko (PS) podľa svojho predsedu Michala Šimečku odmieta akúkoľvek spoluprácu s extrémistickými stranami.