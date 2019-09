Nadal, Murray a ani Del Potro v úvodnom kole US Open nezaváhali. Wawrinka poslal domov Dimitrova

NEW YORK 28. augusta (WebNoviny.sk) - Obhajca titulu v mužskej dvojhre a svetový hráč číslo jeden Španiel Rafael Nadal postúpil do 2. kola na tenisovom US Open v New Yorku. Nadal v súboji s lúčiacim sa krajanom Davidom Ferrerom vyhral prvý set 6:3 a v druhom za stavu 3:4 Ferrer odstúpil pre zranenie lýtka.

Ferrer sa už na turnaj "veľkej štvorky" nevráti

Niekdajší železný muž svetového tenisu, 36-ročný Ferrer, nedokončil zápas na grandslamovom turnaji po 208 vystúpeniach. Ferrer je semifinalista US Open z rokov 2007 a 2012, v budúcom roku sa už do New Yorku ani na iný turnaj "veľkej štvorky" nevráti.



"Nebolo možné dokončiť ten zápas. Som smutný, lebo to bol môj posledný grandslam, navyše, tešil som sa na zápas proti Rafovi. Hral som dobre, ale telo vypovedalo službu. Celkovo však cítim hrdosť, keď sa obhliadnem za svojou kariérou," uviedol David Ferrer, finalista Roland Garros 2013 a víťaz 27 turnajov na hlavnom profiokruhu. "David je jeden z mojich najlepších kamarátov, zároveň jeden z najlepších španielskych tenistov v histórii. Spolu sme toho veľa preskákali. Je mi veľmi ľúto, že to dopadlo práve takto," vyhlásil Rafael Nadal pre ESPN.

Murray myslí pozitívne

Okrem trojnásobného šampióna Nadala postúpil aj víťaz US Open z roku 2009 Juan Martín Del Potro. Skúsený Argentínčan nasadený ako tretí vyradil Američana Donalda Younga 6:0, 6:3, 6:4. Nezaváhali ani ďalší dvaja bývalí šampióni z New Yorku, ktorí zatiaľ iba hľadajú svoju majstrovskú fazónu spred ťažkých zranení.

Víťaz spred dvoch rokov Švajčiar Stan Wawrinka poslal domov turnajovú osmičku Bulhara Grigora Dimitrova relatívne hladko 6:3, 6:2, 7:5.

Brit Andy Murray, ktorý ovládol US Open v roku 2012, si poradil s Austrálčanom Jamesom Duckworthom 6:7 (5), 6:3, 7:5, 6:3. Bývalá svetová jednotka Murray hrá iba na piatom turnaji od svojho júnového návratu na súťažné dvorce, zatiaľ sa dostal najďalej do štvrťfinále vo Washingtone.

"Spočiatku som sa ťažšie hýbal, ale ku konci zápasu sa to zlepšovalo. Mám pred sebou ešte dlhú cestu, ale myslím pozitívne," vravel Andy Murray na webe ATP World Tour.

US Open - dvojhra mužov - 1. koloferrer Rafael Nadal (Šp.-1) - David Ferrer (Šp.) 6:3, 3:4 - skreč, Ferrer odstúpil pre zranenie lýtka Juan Martín Del Potro (Arg.-3) - Donald Young (USA) 6:0, 6:3, 6:4 Andy Murray (V. Brit.) - James Duckworth (Aus.) 6:7 (5), 6:3, 7:5, 6:3

