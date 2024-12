Naď vyzval priateľov zo SaS, aby prestali s politikárčením a vrátili sa do práce plniť sľuby

1.8.2022 (Webnoviny.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) by podľa ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽaNO) mala povedať rovno, či chce opäť povaliť ďalšiu vládu.

„Priatelia v SaS, nevymýšľajte si dôvody a ak chcete opäť raz povaliť vládu, povedzte to na rovinu. Ja osobne vám navrhujem prestať s politikárčením a návrat do práce napĺňať program, ktorý sme spoločne sľúbili ľuďom.

Ľudia majú plné zuby týchto prázdnych politických debát, chcú vidieť, že spoločne naplníme štvorročný mandát, ktorý sme od nich dostali," uviedol minister na sociálnej sieti.

Minister Naď vo svojom kritickom príspevku voči SaS na sociálnej sieti reagoval na správu o deficite štátneho rozpočtu, ktorý sa v júli znížil na 1,3 miliardy a oproti júnu klesol o 256 miliónov eur. „Jedným z dôvodov SaS na požadovaný okamžitý odchod Igora Matoviča (a ak nie tak rozbitie vlády) je, citujem: ‚Nezodpovedné nakladanie s verejnými financiami ministra financií’. No a potom sa pozriem na dnešné správy a zrazu vidím, ako sa politické stanovisko SaS líši s realitou, v ktorej žijeme.

Mimochodom, hospodárenie štátu je lepšie, ako za bývalej vlády, a to napriek všetkým krízam, ktorým musíme čeliť (COVID, Ukrajina, inflácia, energie)," uviedol Naď.

Strana SaS po rokovaní republikovej rady strany oznámila odchod z koalície a žiada odchod ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) z vlády. Rozhodnúť by sa malo koncom augusta.

