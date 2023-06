Naď vysvetlil starostom a primátorom obrannú dohodu s USA, ukázal fakty a odmietol dezinformácie

22.2.2022 (Webnoviny.sk) - Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) na dnešnom stretnutí poprosil predstaviteľov samospráv o zodpovednosť v súvislosti s Dohodou o spolupráci v oblasti obrany medzi SR a USA. Šéf rezortu obrany sa stretol na ministerstve so starostami a primátormi a predložil im fakty o dohode a odmietol všetky dezinformácie, ktoré o nej kolujú.

Tlačovú správu poskytla hovorkyňa Ministerstva obrany SR (MO SR) Martina Kovaľ Kakaščíková.

Dohoda nemá súvis s nákupom stíhačiek

„Nevidím zmysel v ustupovaní prízemným klamstvám a podieľaní sa na šírení strachu a lží. Myslím, že dnes sme sa v tomto zhodli. Bola to naozaj konštruktívna diskusia,“ uviedol Naď, ktorý poskytol primátorom informácie založené na faktoch. Pripomenul, že Dohoda o obrannej spolupráci nemá súvis s nákupom stíhačiek F-16, ktorý bol uskutočnený ešte v roku 2018 a ani s rekonštrukciou letiska Sliač.

Zopakoval však, že na Slovensku pre dohodu nevzniknú americké základne, nedovezú sa žiadne zbrane hromadného ničenia a nebude žiadne uzatváranie cesty medzi Banskou Bystricou a Sliačom a zaberanie súkromného majetku. „Toto všetko sú témy, ktoré s obľubou zneužívajú extrémisti a klamári,“ zopakoval šéf rezortu obrany. Prítomných ubezpečil, že všetky kroky rezortu obrany v tomto smere sú v súlade s legislatívou, bezpečnosťou a záujmami tejto krajiny, teda aj jej obyvateľov.

Informovali o modernizačných projektoch

Generálny riaditeľ Sekcie majetku a infraštruktúry MO SR Ján Bučan a zástupca náčelníka generálneho štábu Ozbrojených síl SR Ľubomír Svoboda informovali prítomných o konkrétnych modernizačných projektoch, ktoré rezort plánuje realizovať na vojenskom letisku Sliač. Rezort do rekonštrukcie v priebehu troch až štyroch rokov investuje viac ako 100 miliónov eur.

V rámci modernizácie budú budované nové rolovacie dráhy, trafostanica či napríklad vstupné brány a kompletne bude už tento rok vymenený aj letiskový prehľadový radar. Rezort obrany pritom zdôraznil, že všetky pripravované a realizované projekty rátajú s civilnou prevádzkou na letisku Sliač. Súčasťou projektov sú aj opatrenia v prospech občanov priľahlých oblastí, ako napríklad vybudovanie odrážačov hluku alebo novej prístupovej cesty, ktorá odľahčí komunikácie v meste Sliač.

Návrh na pracovnú skupinu

Počas prvej etapy modernizácie sa v súvislosti s rekonštrukciou letiska pripravuje a realizuje celkovo 14 projektov prostredníctvom agentúry NATO pre podporu a obstarávanie (NATO Support and Procurement Agency - NSPA), 11 projektov v rámci Programu bezpečnostných investícií NATO (NSIP) a osem projektov v réžii MO SR. V druhej etape v rokoch 2026 až 2030 plánuje rezort obrany ďalších 11 projektov.

Primátorka mesta Sliač Ľubica Balgová predniesla počas stretnutia návrh na zriadenie pracovnej skupiny k problematike rekonštrukcie letiska, s čím ostatní zástupcovia samospráv a MO SR súhlasili.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Piatok 23. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Úlohy sa stanú pre vás neprehľadné. Zapríčiníte si to však len vy, lebo naďalej otáľate s riešením. Popoludní sa konečne pozriete na nejaký problém s odstupom.

Býk 21.4. - 21.5.

Dnešné úspechy, aj keď drobné, vám zvýšia sebadôveru, ktorú tak potrebujete. Konečne sa vám podarí zbaviť pochybností, či postupujete správne. Nechajte sa riadiť intuíciou.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek menším nedorozumeniam i stresom dokážete nemožné. Stačí, aby ste sa len trochu ovládali. Informácie, ktoré získate, sa vám podarí výhodne využiť.

Rak 22.6. - 22.7.

Vaše činy súvisiace so vzťahmi budú mimoriadne úspešné. V zamestnaní sa vám núka vynikajúca ponuka. Mali by ste sa do nej pustiť z plných síl.





Všetky Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?