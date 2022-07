Naď odkázal Pellegrinimu nech je absolútne ticho, lebo v rámci obrany riešil len zlodejiny

25.7.2022 (Webnoviny.sk) - Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) v reakcii na tvrdenia lídra strany Hlas-SD Petra Pellegriniho o tom, že nákup bojových obrnených vozidiel 8x8 bol netransparentný a predražený uviedol, že práve za vlád Smeru, ktorých bol súčasťou aj Pellegrini, sa udiali v rezorte obrany rôzne zlodejiny.

„Peter Pellegrini by mal byť absolútne ticho, keď sa hovorí o predražených nákupoch v rezorte obrany za vlády Smeru, či jednofarebnej, alebo predtým s HZDS a SNS alebo Mostom, sa tu diali také zlodejiny, že keď príde spravodlivosť na konci dňa, tak ľudia ako Peter Pellegrini sa už viac nebudú pozerať do krabíc so státisícami eur, ktoré dostávali podľa vyjadrení rôznych svedkov, ale budú sa pozerať spoza mreží," uviedol Naď.

Podľa ministra je absurdné, aby ho práve Peter Pellegrini kritizoval pre korupciu. „To, že Peter Pellegrini obviňuje mňa z nejakých korupčných aktivít mi príde absurdné, pretože, keď tu niekto realizoval celé roky korupčné aktivity, tak to boli vlády Smeru. Takže nech Peter Pellegrini ostane ticho, nech chodí na dúhové pochody, myslím, že som ho tam nevidel, asi tam mal byť a nech sa sústredí na veci, ktoré sú mu blízke. Obrana to určite nie je. Keď s obranou niečo riešili, tak to boli len veci, ktoré sa týkali rôznych zlodejín, ktoré tu realizovali," dodal Naď.

Vláda SR na konci júna schválila obstaranie 152 kusov pásových obrnených vozidiel CV90 MkIV s 35 mm kanónom prostredníctvom medzivládneho kontraktu so Švédskym kráľovstvom. Tieto vozidlá postupne nahradia až polstoročnú dosluhujúcu techniku Pozemných síl Ozbrojených síl (OS) SR. Spolu s kolesovými bojovými obrnenými vozidlami 8x8 ide zároveň o kľúčovú výzbroj pre zabezpečenie ochrany a obrany Slovenskej republiky a najvýznamnejší krok k vybudovaniu ťažkej mechanizovanej brigády, ktorý SR vypláva v zmysle medzinárodných záväzkov voči kolektívnej obrane NATO. Celkové predpokladané náklady na obstaranie pásovej techniky vrátane odhadovaných nákladov na infraštruktúru sú vo výške približne 1,688 miliardy eur s DPH.

Hasičom sa nedarí uhasiť lesný požiar v parku České Švýcarsko, o pomoc požiadali aj slovenských kolegov

26.7.2022 (Webnoviny.sk) - V obci Mezná v Národnom parku České Švýcarsko oheň z lesného požiaru preskočil na niekoľko domov.

Horia desiatky hektárov lesa

Z obce sa v dôsledku silnejúceho požiaru museli nad ránom hasiči evakuovať, ale po svitaní sa tam vrátili. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.

S ohňom, ktorý zasiahol niekoľko desiatok hektárov lesa, od nedele bojujú desiatky hasičských jednotiek, policajné aj armádne vrtuľníky i lietadlo.

Pomoc zo Slovenska

„Jedinou možnosťou je hasiť zo vzduchu. Žiadame o pomoc ostatné európske štáty. V utorok na poludnie by mali priletieť dva vrtuľníky zo Slovenska,“ povedal v relácii Snídaně s Novou generálny riaditeľ Hasičského záchranného zboru Vladimír Vlček.

Požiar viedol k evakuácii desiatok turistov a obyvateľov Meznej ako aj obce Hřensko a uzatvorili preň aj okolité cesty a hranice s Nemeckom. Dym z požiaru je v dôsledku poveternostných podmienok cítiť už vo viacerých častiach Česka.

Dnes ráno bylo rozhodnuto o vyslání dalších hasičů a techniky do Hřenska z @hzskhk a @HZS_Pardubice. https://t.co/gYO1upbS6d — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) July 26, 2022

